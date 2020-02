J-Ax a Verissimo ricorda Fedez e spiega perché è finita con gli Articolo 31

J-Ax a Verissimo spiega perché gli Articolo 31 si sono sciolti

J-Ax è tornato a Verissimo per celebrare la sua lunga carriera. Un percorso artistico iniziato negli anni Novanta con gli Articolo 31. Un duo musicale che ha sicuramente lasciato il segno ma che si è poi sciolto nei primi anni Duemila, lasciando ad Alessandro Aleotti – questo il vero nome di J-Ax – la possibilità di percorrere una nuova strada da solo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’artista ha rilasciato una dichiarazione molto diplomatica sulla fine con gli Articolo 31, sottolineando che a volte è la vita a portare a compiere determinate scelte, sia nel campo artistico sia in quello privato. “Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno”, ha spiegato J-Ax a proposito del gruppo creato con DJ Had.

J-Ax parla della canzoni che ha scritto con il rapper Fedez

Sul sodalizio artistico con Fedez, ormai finito, J-Ax ha ammesso a Verissimo: “Abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto delle grandi cose”. Ad oggi non è ancora chiaro il motivo per il quale i due cantanti abbiano litigato. Di recente J-Ax ha detto: “Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione!”.

Fedez si è sentito tradito dal suo ex amico e collega J-Ax

Fedez ha invece raccontato a proposito della rottura con J-Ax: “J-Ax mi ha mentito su molte cose, mi ha deluso. Per me era parte della mia famiglia”.