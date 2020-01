J-Ax, lite con Fedez: “Non sono un traditore”. Il periodo no dopo l’addio

J-Ax torna a parlare della rottura con Fedez: “Non mi sento un traditore…”. Il racconto sul periodo no dopo la separazione artistica

Come fratelli, non di sangue ma di ‘spirito’: c’è stato un forte sodalizio artistico, imprenditoriale e umano tra Fedez e J-Ax. Poi qualcosa è andato storto. Sul pavimento sono rimasti solo i cocci di un’amicizia ‘rotta’, spaccata, finita in frantumi. E soprattutto è rimasto il silenzio. Un silenzio lunghissimo su cui sono state fatte una miriade di congetture. Alla fine, al di là delle voci, delle ricostruzioni fantasiose e di altre indiscrezioni ‘opache’, il marito di Chiara Ferragni si è confidato. Lo ha fatto con il giornalista Peter Gomez, nel programma la ‘Confessione’. Tuttavia ha rivelato e non, tenendo per sé molti dettagli della rottura con J Ax e Fabio Rovazzi. Nelle scorse ore l’ex Articolo 31 è tornato a parlare di Fedez in occasione della presentazione di “ReAle”, il suo nuovo album.

“Non mi sento un traditore”

Fedez, a ‘La confessione’, ha detto che l’ex amico gli ha girato le spalle repentinamente. “Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione!”, ha dichiarato J-Ax, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Ma non è finita qui. Il brano “Quando piove diluvia” ha a che fare proprio con la rottura avvenuta con il marito della Ferragni. “Racconta esattamente quello che è successo dopo la separazione artistica da Fedez”, ha spiegato l’ex Articolo 31, “Io ho una grande paura, è una costante della mia vita. Non importa quanti anni di carriera hai alle spalle, succede sempre che si possa perdere tutto, da un momento all’altro, per un errore o per un incidente… È un attimo”.

J-Ax e il periodo sfortunato dopo l’uscita dalla società Newtopia

“Aumenta il successo e aumenta la mia paura”, ha proseguito il rapper, “La paura di perdere il futuro. Quando sono uscito dalla società Newtopia (fondata con Fedez, ndr) ho avuto una serie di piccole sfi…e tanto che, ad un certo punto, ho pensato di avere la nuvoletta della sfi…a di Fantozzi sulla testa (ride, ndr).” Nello specifico a cosa ha fatto riferimento? “Ho subito un controllo della Guardia di Finanza che poi si è risolto bene, con un nulla di fatto. Ma in quel momento pensi di tutto. Poi sono arrivate ‘Le Iene’ per un servizio, poi non andato mai in onda, sulla qualità della Maria Salvador, la cannabis legale di cui sono testimonial. Praticamente un’azienda concorrente della Maria Salvador aveva messo in dubbio la qualità del prodotto…”

“Vivo, come tanti miei colleghi, il complesso dell’impostore”

“Per fortuna – conclude J-Ax- dopo le analisi, è rientrato tutto perché erano accuse false. In quel momento ero pieno dei casini e pensavo ‘questo è il destino che me la sta facendo pagare’. Vivo, come tanti miei colleghi, il complesso dell’impostore.”