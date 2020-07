J-Ax: niente ferie, si mette al lavoro. Spoiler: “Articolo 31”. I fan sognano

View this post on Instagram

Ho deciso di sfogarmi…. Guardando alcune foto /story sui social di varie movide/apericene/feste sembra che per molti quello che abbiamo passato sia stato solo un brutto sogno, io invece ho ancora dentro tanta rabbia e paura. Come sempre ho deciso di trasformare la negatività in positività attraverso la musica. Quest’estate non mi vedrete postare foto in spiaggia con il cocktail in mano perché ho deciso di rimanere in città a fare quello che rimandavo da troppo tempo. Una pazzia. Fuori moda, fuori tempo massimo, fuori dai giochi. Insomma fuori e basta.???? Non spoilero nulla vi dico solo una cosa…. #RapNRoll . Only for true fans.