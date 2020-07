Tra le hit dell’estate 2020 non manca J-Ax con la nuova canzone intitolata Una voglia assurda. Tra una strofa e l’altra pure un riferimento a Live-Non è la d’Urso, il programma Mediaset in prima serata scritto e condotto da Barbara d’Urso. Nel brano il rapper fa riferimento all’inseguimento di una giornalista di Barbarella con l’elicottero avvenuto durante il periodo della quarantena. Un episodio accaduto in realtà a Pomeriggio 5 e che tanto scalpore ha fatto nei mesi scorsi che il cantante ha voluto citarlo nel suo nuovo tormentone. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alessandro Aleotti – questo il vero nome dell’artista – ha chiarito che quando ha scritto il pezzo non l’ha fatto di certo per polemizzare con la presentatrice Mediaset. Il suo riferimento è totalmente ironico e forse la d’Urso l’ha subito capito visto che non si è arrabbiata e non ha attaccato l’ex collega di Fedez.

J-Ax spiega il riferimento a Barbara d’Urso nella canzone Una voglia assurda

“Barbara d’Urso finora non mi ha scritto! Non volevo essere polemico in realtà, io non guardo mai la televisione ma il video dell’inseguimento aereo visto a Pomeriggio 5 mi ha fatto pensare a come avrei reagito io se fossi stato inseguito dalle telecamere per aver violato la quarantena. La cito per ridere”, ha chiarito J-Ax nell’ultima intervista rilasciata a Sorrisi, nel numero in edicola da martedì 7 luglio 2020. Una voglia assurda è uno dei pezzi più cantati e ballati del momento, segno che non c’è estate senza J-Ax. Dal 2015 ad oggi la star di All Together Now ha sfornato un successo dietro l’altro. Quest’anno Alessandro ha collaborato pure con Alberto Urso, vincitore di Amici 2019, per la cover di Quando Quando Quando.

J-Ax video e testo della nuova canzone Una voglia assurda

L’industria della musica è fallita

Ma io ho un futuro perché ora so fare pizza margherita

La libreria di Netflix l’ho finita

Ora voglio fare binge watching alla vita

Gli influencer qua nessuno se li fila

Fare le dirette mi stava antipatico da prima

Asintomatico alla sfiga

Sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa

Ma questo suona i funky, questo suona i tranqui

Perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti

Come la musica, tra alti e bassi, attimi infiniti

La vita è fatta di istanti, ma uniti

E se rispetto la distanza

Ché tanto tutto passa

Allora dimmi perché

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all’alba con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto

Anche quelli con il salvagente a fenicottero

E se in cielo vedo l’inviata di Non è la D’Urso

Mi tiro giù il costume e le faccio l’elicottero

Anche il fan di Brunori Sas ora sogna il club e Gig D’Ag

Perfino il pezzo estivo di J-Ax

Adoro il traffico della città

Il mio odio per la gente è sparito come i no vax

Al futuro penso poco perché mi manca il presente

E il passato vorrei fosse remoto

Tipo chat di gruppo, andrà tutto bene, non so

So solo che vorrò più bene a tutto

E se rispetto la distanza

Ché tanto tutto passa

Allora dimmi perché

Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po’ la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all’alba con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti

Ho una voglia assurda

Di scottarmi le spalle

Della sabbia dentro le scarpe

Ho una voglia assurda

Quando giocano in spiaggia

E la palla poi m’arriva in faccia

Che poi sì, che ci importa, stiamo qui

Fino all’alba con in tasca la felicità

Ci baciamo tutti