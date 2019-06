J-Ax farà una canzone con Luca Di Stefano: l’annuncio a All Together Now

J-Ax l’annuncio durante la finale di All Together Now: un brano con Luca Di Stefano

Un bellissimo annuncio quello che J-Ax fa durante la semifinale di All Together Now. Il noto rapper italiano regala un’importante opportunità a Luca Di Stefano, uno dei finalisti di questa prima edizione del programma musicale. Il 19enne è riuscito a colpire l’interesse di tutti con la sua straordinaria voce, in particolare quello del capitano del muro di 100 giudici. Ebbene il giovane cantante, che si è fatto conoscere durante la seconda puntata con Just the way you are di Berry White, avrà la possibilità di duettare insieme a una delle voci italiane più famose. J-Ax ha intenzione di creare un nuovo brano che lo vedrà duettare proprio insieme a Luca! Una grandissima sorpresa per i fan del 19enne. Il noto cantante di Ostia Lido aveva già proposto a Di Stefano di preparare un progetto insieme. Ed ecco che finalmente il rapper dà la conferma ufficiale, visto che annuncia che il brano sta prendendo forma.

J-Ax non finisce mai di stupire. Sono diversi i duetti che, soprattutto in questi ultimi anni, sta decidendo di eseguire con i vari artisti presenti nel panorama musicale. Impossibile non ricordare i brani condivisi con Fedez. Ora il noto rapper, capitano del muro di All Together Now, annuncia che il brano che vorrà condividere con Luca sta prendendo forma. Il 19enne si è esibito al centro dello studio per conquistare il suo posto in finale, contro la voce di Augusta. Per un punto in più, Di Stefano è riuscito ad approdare in finale. Ma non solo, subito dopo la sua esibizione, J-Ax rivela che c’è già chi sta scrivendo una canzone per loro due.

“Ti ho già chiesto di fare un pezzo con me. Takagi e Ketra sono al lavoro per trovare una canzone da fare insieme a Luca”, afferma J-Ax, prima di scoprire che Di Stefano è approdato in finale. Grazie a 73 voti da parte dei giudici del muro, il 19enne entra nella finale della prima edizione del programma musicale. Ma non solo, lo attende un futuro roseo nel mondo della musica, visto che è già quasi pronto un brano per lui e J-Ax. Ricordiamo che, nel corso della seconda puntata, il rapper si era commosso durante l’esibizione di Luca.