J-Ax, occhi lucidi a All Togheter Now: il gesto che non passa inosservato

J-Ax si emoziona durante la seconda puntata di All Together Now: l’esibizione di Luca sorprende

Commozione per J-Ax durante la seconda puntata di All Together Now. Per la prima volta questa sera il noto rapper italiano si lascia andare completamente all’emozione ed è impossibile non notare i suoi occhi lucidi. A notarlo è principalmente Michelle Hunziker, che chiede subito al cantante cosa pensa del concorrente che l’ha fatto così emozionare. Ebbene sì, a commuovere il rapper è proprio un artista che concorre per raggiungere un grande traguardo all’interno del nuovo programma musicale di Canale 5. Stiamo parlando di Luca, un giovane ragazzo che sorprende davvero tutti. A stupire e a lasciare senza parole i cento giudici del muro è proprio la sua voce. Nessuno si sarebbe aspettato che nel corpo di questo 19enne ci fosse una voce così forte e potente. Una grande sorpresa che porta il capo della giuria a non riuscire a trattenere le lacrime di felicità. Un grande talento, che ovviamente riesce a conquistare gran parte dei giudici presenti nel muro.

J-Ax fa un gesto importante durante l’esibizione del giovanissimo concorrente

“Tu sembri come se Mario Biondi e Dart Vader di Star Wars avessero avuto un figlio”, commenta J-Ax rivolgendosi a Luca. Il rapper non nasconde di non essere riuscito a trattenere l’emozione. Ma ecco che un suo gesto non passa decisamente inosservato agli occhi dei telespettatori, ma anche dei presenti. J-Ax, durante l’esibizione di Luca, si mostra con gli occhi lucidi, mentre si toglie il cappello. Di fronte al 19enne, il rapper fa un gesto davvero emozionante. Sicuramente il noto cantante, in questo modo, vuole far capire di essere completamente rapito dal talento del giovanissimo Luca, che conquista il posto da semifinalista.

Luca a All Together Now: la sua voce sorprende e conquista tutti

A sorprendere tutti, durante questa puntata, ci pensa Luca con il brano Just the way you are di Berry White. La sua voce è davvero inaspettata e riesce a colpire l’attenzione della maggior parte dei giudici del muro. In questo modo, conquista anche il primo posto in questa seconda manche. Nel frattempo, sui social tanti sono i telespettatori che commentano positivamente durante la sua esibizione. Sembra proprio che Luca sia già diventato uno dei concorrenti preferiti dal pubblico in questa prima edizione del programma condotto da Michelle.