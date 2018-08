J-Ax festeggia il suo compleanno: al party c’è Rovazzi, assente Fedez

J-Ax e Fedez sempre più lontani: l’ex cantante degli Articolo 31 festeggia il compleanno senza l’amico ma invita Rovazzi

Tra Fedez e J-Ax le distanze continuano ad accentuarsi e sembrano segnare ancora di più i loro rapporti. A confermare l’attrito tra i due, oggi, una decisione che sembra dirla lunga sullo stato attuale delle cose. J-Ax, proprio ieri, ha festeggiato il suo compleanno dando una festa dove ha inviato anche gli amici più stretti. Al party c’era Rovazzi mentre (tra i grandi assenti all’evento) Fedez non ha partecipato. Noi, al momento, non possiamo sapere se il futuro marito della Ferragni abbia rifiutato di proposito l’invito o se, al contrario, non si è potuto presentare per altri motivi. Quello che non sappiamo, inoltre, è se i due si siano in realtà sentiti privatamente, magari scambiandosi i messaggi di auguri mancati sui social. Certo è che, visto i precedenti, questo potrebbe confermare le voci sulla loro presunta lite.

J-Ax e Rovazzi, l’amicizia con Fedez è proprio finita?

I mancati auguri a J-Ax sui social, considerando la presenza assidua di Fedez sugli stessi, sembrerebbero oggi dirla lunga sul loro rapporto. Con Fabio Rovazzi, invece, J-Ax pare continuare ad avere un ottimo rapporto. Il cantante di Andiamo a comandare, come anticipato sopra, era infatti presente al compleanno del rapper. Questo, oggi, ha spinto alcuni fan del trio (prima inseparabile) a chiedersi se il sentimento di amicizia che fino ad ora aveva unito J-Ax, Rovazzi e Fedez sia definitivamente arrivato al capolinea. Probabilmente, per il momento, tutti stanno solo cercando di capire da che parte stare.

Chiara Ferragni smette di seguire J-Ax e Rovazzi: il gesto fa scalpore

Perché Chiara Ferragni ha smesso di seguire J-Ax e Rovazzi su Instagram? Essendo diventati i social il principale mezzo di comunicazione dei Vip il suo gesto, qualche settimana fa, ha fatto molto scalpore. Molti, compreso il settimanale Chi, hanno attribuito alla cosa una valenza non proprio positiva. Secondo la tesi prevalente, infatti, l’influencer ha voluto mandare un chiaro segnale escludendo i due dalla sua cerchia di amici. Saranno stati tagliati fuori anche dalle nozze? Le voci, al momento, parrebbero confermarlo.