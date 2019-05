Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e rivela: “Mi sono sposata”

Ivana Spagna commuove Caterina Balivo a Vieni da me. La cantante ricorda il padre e il pubblico si scioglie

Ivana Spagna è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Un’intervista ricca di risate ma anche di momenti commoventi e forti, in particolare un ricordo della cantante di Gente come noi del padre ha commosso tutti, conduttrice compresa. Anche Manuela Arcuri (ospite per parlare della sua partecipazione a Ballando con le stelle), si è emozionata al racconto che ha colpito l’intero studio e anche il pubblico a casa. Ivana Spagna, una delle voci della musica italiana, è stata protagonista di un bellissimo momento nel primo pomeriggio di Rai 1. Al centro dell’intervista, l’infanzia vissuta in una famiglia povera ma ricca d’amore e il ricordo del padre, scomparso dopo pochi mesi dall’inizio del suo successo. Poi dopo aver visto la scena del Festival di Sanremo che ha vinto e che quell’anno conduceva Pippo Baudo, Ivana si è lasciata andare alle lacrime.

Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e Manuela Arcuri: “Storia bellissima“

“Una storia bellissima“, ha commentato Manuela Arcuri presente nello studio di Vieni da me. A emozionare l’intero studio è stata Ivana Spagna, mentre ha ricordato il padre e la sua morte. “Mio padre ha visto il mio successo solo per pochi mesi. A gennaio è morto e mi ha reso felice il fatto che molti nel paese, dopo aver avuto successo, gli chiedevano un mio autografo. E questo lo ha reso molto orgoglioso. Questo mi ha reso felice“, ha raccontato la cantante. “Mio padre mi guardava dall’alto, mia madre era a casa ed era malata di tumore e ancora non lo sapeva. C’era anche mio fratello dietro le quinte. C’era tutta la mia famiglia“, ha infine raccontato della sua vittoria al Festival di Sanremo con la canzone “Gente come noi“.

Ivana Spagna e il matrimonio di cui nessuno sapeva

Ivana Spagna, dopo tanta commozione, fa una rivelazione che nessuno sapeva, quella del matrimonio con Patrick, un ragazzo di cui si era pazzamente innamorata. “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato, lui mi viene a trovare in America e mi ha chiesto di sposarlo. Lì c’era un sensitivo che mi ha detto che sarebbe durata solo una settimana“, ha spiegato la Spagna, per poi continuare: “Ci siamo sposati a Las Vegas, ed è durato una settimana“.

Ivana Spagna: “Dopo la morte di mia madre, mi ero abbattuta“

“Un gatto mi ha salvato la vita“, ha dichiarato Ivana Spagna a Vieni da me. Dopo la morte della mamma, la cantante era stanca e si stava abbattendo: “Piangevo davanti alle foto dei miei genitori, poi è arrivata questa gatta, io avevo lei e lei me. Lei mi ha salvato“.