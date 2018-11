La sorella di Icardi a Domenica Live: “Non mi risponde più, colpa di Wanda Nara”

Ivana Icardi, la sorella di Mauro da Barbara d’Urso: rapporti tesi con Wanda Nara

Ivana Icardi, sorella del più famoso Mauro, sbarca nella tv italiana. La modella argentina, popolare in patria per la partecipazione al Gran Hermano Vip, è stata invitata da Barbara d’Urso a Domenica Live per parlare del rapporto conflittuale con il calciatore dell’Inter. Quest’ultimo, infatti, non ha più contatti con la sorella, dopo che Ivana ha avuto una discussione via WhatsApp con Wanda Nara. Che, com’è noto, è moglie e manager dell’attaccante nero azzurro. “Mio fratello non mi risponde più, non so perché. Non voglio dire cose cattive su di lui ma questa situazione mi fa soffrire”, ha ammesso Ivana. “Forse a Wanda dà fastidio che abbiamo un rapporto. E pensare che sono sempre andata d’accordo con le altre fidanzate di Mauro”, ha confidato Ivana, più piccola di due anni dello sportivo.

Ivana Icardi non ha mai conosciuto la seconda figlia di Mauro

“Wanda sosteneva che chiedevo sempre soldi a Mauro, per avere una casa, per rifarmi il decollete. In più non voleva farmi entrare al Gran Hermano Vip perché secondo lei poteva condizionare la carriera di Mauro”, ha spiegato Ivana Icardi a Domenica Live. Di fatto non c’è mai stata nessuna discussione con Mauro che però ha bloccato la sorella su Instagram. Non solo: Ivana non ha mai conosciuto Isabella, la seconda figlia che Maurito ha avuto da Wanda Nara. “Ho visto solo Francesca (la primogenita di Icardi, ndr) quando era più piccola”, ha puntualizzato Ivana.

Domenica Live: l’appello di Ivana per Icardi e Wanda Nara

Tra le lacrime Ivana Icardi ha finito la sua intervista a Domenica Live con un appello, quello di fare pace con Mauro Icardi e Wanda Nara. “Non voglio litigare, sei una delle persone più importanti della mia vita. Vorrei fare pace e stare bene con tutti”, ha concluso la 23enne.