Ivana Mrazova presenta ai fans il nuovo compagno: le prime foto insieme

Fino a questo momento si trattava solamente di voci e di qualche indiscrezione. Insomma, tutti ormai erano a conoscenza del fatto che Ivana Mrazova aveva finalmente ritrovato la felicità dopo la fine della storia d’amore con Luca Onestini, ma quello che nessuno ancora sapeva era che aspetto avesse l’uomo che ha rapito il cuore e le attenzioni della modella ceca. A voler ufficializzare la sua nuova storia d’amore è stata proprio la Mrazova che, nelle scorse ore, ha postato un carosello di video e fotografie che ritraggono i suoi ultimi giorni trascorsi a Los Angeles in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Le prime foto di coppia

Come in molti ricorderanno, l’ex gieffina ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Luca Onestini, conosciuto proprio nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip nell’ormai lontano 2017. In più occasioni si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la modella ceca e l’ex gieffino, ma nulla si è mai concretizzato e i due, stando anche alle loro dichiarazioni sull’argomento, sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

Ora, a distanza di alcuni anni dalla fine di quella relazione, Ivana Mrazona ha finalmente ritrovato l’amore al fianco di un imprenditore americano che vive proprio a Los Angeles.

Già qualche settimana fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato la bomba, dando per certo il nuovo amore della modella. Il tutto era successo dopo che la stessa Mrazova aveva postato una story molto eloquente sul suo profilo Instagram: la fotografia riprendeva lei e il suo nuovo compagno mano nella mano ma i volti dei diretti interessati non erano visibili.

Da quel momento, in molti hanno cercato di capire chi potesse essere il fortunato, senza ottenere successo. Fortunatamente, a colmare la curiosità dei fans è stata la stessa modella che, con un semplice tag, ha fugato ogni dubbio. Sfortunatamente, il profilo Instagram dell’uomo è privato, perciò è moto probabile che si tratti di una persona molto riservata e attenta a mantenere la sua privacy. Per questo motivo, attualmente, non si hanno molte informazioni sul suo conto ma una cosa è certa: a giudicare dalle fotografie postate, l’imprenditore americano è riuscito a far risplendere l’ex gieffina e a renderla nuovamente felice.

In ogni caso è probabile che nei prossimi giorni la modella decida di aggiungere qualche dettaglio sulla sua nuova love story. In attesa di ciò, si può dire con certezza che i fans della coppia formata dalla Mrazova e da Onestini possono definitivamente mettersi il cuore in pace: l’ex gieffina ha decisamente voltato pagina e iniziato un nuovo capitolo della sua vita.