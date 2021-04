Ivana Mrazova, morto il padre: i messaggi di Luca Onestini e Tonon

Ha annunciato la morte del padre Ivana Mrazova. La modella, ex valletta del Festival di Sanremo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae da piccola in una vasca da bagno insieme all’uomo. L’ingegnere è morto ma non sono chiare le cause del decesso. La ragazza ha scritto soltanto: “Ciao papà, ti amo”. Il post in questione sta facendo il pieno di commenti di solidarietà e vicinanza nei confronti di Ivana per la prematura scomparsa del suo genitore. Tra i commenti anche quello del fidanzato Luca Onestini. L’ex volto della seconda edizione Vip del Grande Fratello si è limitato a condividere un cuore senza aggiungere altro. Raffaello Tonon, amico della coppia, le ha scritto le sue condoglianze.

Dietro il suo sorriso ha sempre nascosto un grande dolore, come raccontato dalla sorella in diverse interviste rilasciate qualche anno fa. Nel 2005 il padre scoprì di avere un tumore al collo. Durante l’intervento chirurgico per rimuoverlo rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia e non è più riuscito a muoverle. Ivana Mrazova aveva solo tredici anni e fu un trauma per lei vedere il proprio genitore in quelle condizioni di invalidità.

Quando il padre si ammalò, la donna iniziò a muovere i primi passi nel mondo della moda su insistenza della madre. In quegli anni, dopo il padre ammalato, anche il nonno morì poco tempo dopo e per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip fu il momento più duro della sua vita.

Luca Onestini e Ivana Mrazova innamorati: smentita la crisi e il nuovo progetto d’amore

Negli ultimi mesi sono state tante le voci che si sono rincorse sulla crisi tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. La coppia, per un certo periodo, non si è mostrata più insieme sui social. Qualcuno aveva anche detto che si erano lasciati. Niente di tutto questo è vero perché sono felici e innamorati ancora, a distanza di quasi quattro anni.

A confermarlo è stata proprio la modella con una doppia foto postata su Instagram qualche settimana fa. I due hanno partecipato al video musicale di una canzone d’amore dal titolo Wordeful Days. Luca e Ivana sono stati scelti per rappresentare l’Italia in questo progetto internazionale, con il fine di raccontare l’amore come lo vivono loro.