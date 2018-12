Ivana Mrazova commossa lascia la famiglia: viaggio agitato e nipotina in lacrime

Ivana Mrazonva lascia la Repubblica Ceca dopo il Natale in famiglia: saluti commossi e pianti prima della partenza

Ivana Mrazova quest’anno ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia. L’ex concorrente del Gf Vip ha raggiunto, in Repubblica Ceca appunto, i genitori, la sorella e anche la sua bellissima nipotina. Ogni vacanza, però, ha un inizio ed una fine. E questo lo sa bene anche Ivana che, questa volta, non è riuscita a lasciare i propri parenti a cuore sereno. La modella, infatti, ha raccontato oggi su Instagram di aver salutato tutti e di aver pianto prima di mettersi in macchina per raggiungere l’aeroporto. La sua, dunque, è stata una partenza carica di emozioni. Fortunatamente, una volta arrivata in Italia, Ivana potrà comunque consolarsi tra le braccia del fidanzato Luca Onestini, sempre premuroso e attento nei suoi confronti.

Ivana Mrazova torna in Italia: la nipotina in lacrime dopo la sua partenza

La nipotina di Ivana è stata – tra tutti – quella che maggiormente ha risentito della partenza della Mrazova . La piccolina, come ha mostrato l’ex gieffina su Instagram stories, ha chiamato in lacrime Ivana, disperata all’idea che stasera con lei non ci sarebbe più stata la zia. Nello screenshot della video chiamata pubblicato su Instagram si vede la bimba piangere mentre, dall’altro lato dello schermo, la dolce e tenera Ivana prova a consolarla con baci e sorrisi di chi, quando parte, a casa lascia sempre un pezzetto del suo cuore.

Ivana Mrazova e Luca Onestini sempre più innamorati e felici: dopo il Grande Fratello Vip la loro storia non conosce crisi

Ad attendere Ivana Mrazova in Italia ci sarà ovviamente Luca Onestini. La loro storia d’amore, dopo il Grande Fratello Vip, non ha mai conosciuto un momento di crisi e, ad oggi, entrambi appaiono innamorati e felici come pochi.