Ivana Mrazova chiama Luca Onestini in radio: la dichiarazione d’amore in diretta coglie di sorpresa il fidanzato

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. I due, conosciutisi al Grande Fratello Vip l’anno scorso, adesso fanno coppia fissa e appaiono innamorati più che mai. Le cose, per entrambi, vanno bene anche dal punto di vista professionale. Luca per esempio, dopo essere uscito dal reality, ha iniziato a muovere i suoi primi passi come speaker radiofonico, riscuotendo anche un discreto successo nel settore. Quest’esperienza, iniziata insieme a Raffaello Tonon, lo ha portato ad essere addirittura uno dei personaggi di punta di RTL 102.5, dove conduce Miseria e Nobiltà. Proprio oggi in radio, durante la puntata, qualcuno ha pensato bene di fare una sorpresa a Onestini. In diretta lo ha chiamato Ivana che, ridendo e scherzando, si è letteralmente dichiarata al suo fidanzato ed ha ribadito a quest’ultimo il desiderio di mettere su famiglia con lui.

Ivana Mrazova coglie di sorpresa Luca Onestini: sui social il video completo della chiamata

La sorpresa fatta da Ivana ha molto divertito Luca Onestini oggi. L’ex tronista di Uomini e Donne, probabilmente proprio per questo motivo, ha pensato bene di condividere tutto sui suoi social. Il video completo della chiamata, per la precisione, è stato pubblicato da Luca su Instagram stories. Dopo aver fatto vedere e sentire lo scherzo di Ivana, in fine, Onestini ha anche scritto: “Non ci si annoia mai con lei, sempre a scherzare! Manco in diretta posso stare tranquillo”. Inutile dire che i fan della coppia hanno letteralmente amato il modo in cui i due fidanzati hanno giocato e riso. Il video è stato postato nella nostra pagina Instagram e, scorrendo, potrete anche rivederlo sotto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova presto sposi?

Sia Luca Onestini che Ivana, al di là degli scherzi, non hanno mai nascosto la volontà di diventare – magari anche presto – marito e moglie. Del matrimonio e di essere intenzionati a mettere su famiglia ne hanno sempre parlato apertamente. Le nozze arriveranno prima di quanto possiamo immaginare? Di certo, al momento, sembrano essere sulla buona strada.