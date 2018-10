Luca Onestini: il matrimonio con Ivana e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi

Luca Onestini sogna le nozze con Ivana: l’incontro al Grande Fratello Vip e la frecciatina a Monte e Giulia Salemi

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono probabilmente una delle coppie più amate del momento. Dopo essersi incontrati al Grande Fratello Vip l’anno scorso e dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, i due sono stati sempre molto supportati dai loro fan. Di avere intenzioni serie con Ivana, inoltre, Luca Onestini l’ha ribadito anche Iìin un’intervista rilasciata al settimanale Spy recentemente. Le nozze? “Non abbiamo una data” ha specificato l’ex tronista “Ma vogliamo una famiglia, magari con un bimbo”. Quando sente paragonare la sua storia con la Mrazovaa quella di Francesco Monte e Giulia Salemi, però, Luca non ci sta: “Non hanno nulla di vero”.

Luca Onestini e la frecciatina a Francesco Monte e Giulia Salemi: il suo pensiero sulla coppia e sul Gf Vip

“Monte e Salemi si sono paragonati a me e Ivana” ha esordito dicendo Luca Onestini durante la sua intervista “Ma non hanno nulla di vero rispetto alla nostra storia. Francesco lo ha chiarito nell’ultima puntata”. Sconti, inoltre, l’ex tronista non ne riserva nemmeno a Giulia. “Della Salemi non parlo perché sarebbe come sparare sulla croce rossa”. Il suo concorrente preferito tra tutti quelli entrati al Gf Vip quest’anno? “Apprezzo molto il percorso di Walter Nudo” ha dichiarato Onestini. Tutti gli altri? “Vedo poca spontaneità e molta attenzione a quello che succede fuori”.

Luca Onestini e Ivana: il matrimonio e un figlio dopo la convivenza

Luca Onestini, dopo la convivenza, sogna le nozze con Ivana. Le cose, infatti, vanno talmente bene tra loro due che il ragazzo non ha dubbi oggi. “Da quando stiamo insieme non ricordo momenti neri” ha dichiarato infatti a Spy “È l’amore della mia vita. Un amore che non avevo mai provato. Sono stato davvero fortunato”.