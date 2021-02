Ivana Icardi: “Sono incinta”. Sesso, nome scelto e chi è il padre

Amore travolgente per Ivana Icardi e Hugo Sierra: la coppia, formatasi meno di un anno fa, aspetta una figlia. Ad annunciarlo è stata la stessa sorella di Mauro Icardi, attraverso un post su Instagram, in cui ha reso noto di essere incinta. La donna è nota in Italia per aver partecipato al Grande Fratello Nip e per essere stata ospite in svariate occasioni nei salotti di Barbara d’Urso.

Hugo Sierra, futuro papà, è un ex giocatore di basket uruguaiano. Ivana, dopo la rottura con Luifa Galesio, ha incontrato Sierra in un reality show: è sbocciato l’amore e a breve sboccerà una famiglia.

La cognata di Wanda Nara ha così dato la notizia su Instagram: “Adesso gli amori della mia vita sono diventati due”. Parole giunte a corredo di una foto che la ritrae contenta mentre bacia il suo compagno con cui stringe un’immagine dell’ecografia. La medesima foto, in versione bianco e nero, è stata postata da Hugo che ha anche svelato il nome scelto per la nascitura: “Benvenuta alla nostra GIORGIA”.

La coppia si è incontrata nel programma Survivors 2020, un reality show spagnolo. Ivana ha trascorso 18 settimane sull’isola di Cayo Cochinos, dove ha vissuto diverse situazioni estreme, che hanno messo alla prova la sua tenacia e la sua resistenza. Ha perso 14 chili, che ha recuperato con orgoglio nonostante alcune critiche e nonostante l’eterno dibattito sulla silhouette perfetta. E su quell’isola deserta ha trovato l’amore: Hugo.

Sierra ha già due figli: una figlia adolescente che vive a Miami con la madre e un figlio che presto avrà due anni, nato dalla sua relazione con Adara Molinero.

“Mi sono trasferita di nuovo dall’Italia in Spagna, sono passata dall’essere senza compagno all’incontro con un uomo meraviglioso, che amo con la mia anima. Oggi condividiamo tutto insieme ”, scriveva Ivana qualche tempo fa a riprova del grande sentimento provato per Sierra.

Ivana Icardi, addio alla tv Italiana

Ivana è stata protagonista in diversi programmi di Canale 5 condotti da Barbara d’Urso dopo la sua partecipazione al GF. Si ricordano in particolare i suoi alterchi con Gianmarco Onestini: i due si sono pizzicati diverse volte, soprattutto dopo che l’argentina ha dichiarato che lui avrebbe avuto un debole per lei. Versione smentita dal bolognese che ha parlato di “tante bugie dette da Ivana”. La Icardi ha poi detto addio alla tv italiana, volando in Spagna: qui ha conosciuto Hugo. E amore fu!