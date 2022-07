Ivana Icardi si sfoga, problemi dopo la gravidanza: “Sono preoccupata”

La maternità non è tutta rose e fiori. Ne sa qualcosa Ivana Icardi, la sorella minore del calciatore Mauro nota in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. La 27enne è diventata mamma della piccola Giorgia, avuta dall’ex compagno Hugo Sierra, nell’estate 2021. A un anno dal parto, però, la bella argentina deve fare i conti con importanti conseguenze sul suo fisico per le quali si è detta addirittura preoccupata.

Un nuovo corpo

A Mtmad Ivana Icardi ha confidato che il suo corpo è stato stravolto dalla nascita della primogenita. Oggi non può fare a meno di notare che la sua pelle non più tonica come in passato e ha diverse smagliature. “Il mio ventre è diventato molle. Il mio ombelico non era mai stato così prima. Tutto è diventato più flaccido”, si è lamentata l’ex gieffina.

Diverso anche il decolleté, provato dall’allattamento della bambina e del tutto “svuotato”, come ha precisato Ivana Icardi, che ha svelato pure il suo peso. Oggi è a 79 chili e dopo il parto non è ancora riuscita a smaltire il grasso in eccesso. La cognata di Wanda Nara ha ammesso di aver subito pure delle conseguenze al pavimento pelvico.

“Quando ho lo stimolo della pipì devo correre subito in bagno, non riesco più a trattenerla. So che non dovrei stare male per questo ma non è facile”

Ivana Icardi è felice della sua nuova vita accanto a Giorgia ma non può fare a meno di soffrire per i cambiamenti del suo corpo, che spesso la fanno sentire meno donna, meno sensuale. Sta cercando di rimettersi in forma ma è da sola alle prese con la gestione della figlia e non sempre riesce a fare quello che vorrebbe. Tra l’altro la giovane deve fare i conti pure con alcune grane economiche.

I problemi economici

Da quando si è separata da Hugo Sierra e le sue apparizioni televisive sono diminuite le entrate di Ivana Icardi sono decisamente inferiori. Ivana ha confidato che in questi mesi ha dovuto tenere a bada la sua passione più grande, quella per lo shopping.

Non ha esitato inoltre a lanciare una frecciatina al fratello maggiore Mauro Icardi, che non l’avrebbe mai aiutata e non avrebbe neppure avuto modo di conoscere la nipote Giorgia. Più volte Ivana ha tentato di ricucire un rapporto con il giocatore del Paris Saint-Germain ma con scarsi risultati.