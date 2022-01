Ivana Icardi come Belen: rottura col fidanzato dopo la nascita della figlia

Ivana Icardi e Belen Rodriguez unite dallo stesso destino. Numerosi portali spagnoli fanno sapere che la cognata di Wanda Nara ha rotto col compagno Hugo Sierra, dal quale lo scorso agosto ha avuto la figlia Giorgia. Sorte simile a quella toccata alla soubrette argentina, che si è allontanata dal giovane Antonino Spinalbese dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì a luglio 2021.

Se Belen e Antonino hanno preferito per il momento non svelare i motivi della loro separazione, pare che ad allontanare Ivana Icardi e Hugo Sierra sia stato proprio l’arrivo della bambina. Un arrivo che ha letteralmente scombinato gli equilibri di coppia. In un ask su Instagram la sorella di Mauro ha ammesso che dopo la nascita di Giorgia ha iniziato a litigare ogni giorno con Hugo.

“Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”, ha spiegato Ivana Icardi sui social network. La coppia si è concessa una pausa di riflessione. Stando però a quanto trapelato su TeleCinco la storia tra i due sarebbe già giunta ai titoli di coda. Pare che Ivana e Hugo abbiano optato per un allontanamento definitivo anche se hanno trascorso il recente Natale insieme, come una coppia unita e complice.

La storia tra Ivana Icardi e Hugo Sierra

Ivana Icardi e Hugo Sierra – 26 anni lei, 47 lui – stanno insieme da circa un anno. Si sono conosciuti nel 2020 a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show la coppia è stata protagonista di scandalose notti bollenti a favore di telecamera, che hanno fatto chiacchierare parecchio.

Una relazione diventata subito importante, tanto che Ivana Icardi ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Palma de Maiorca, dove Hugo Sierra vive da tempo. Dopo aver abbandonato l’Uruguay, il suo paese natale, Sierra è andato a vivere in Spagna e qui è diventato ben presto una celebrità televisiva.

Prima di partecipare a Supervivientes, dove ha conosciuto Ivana Icardi, Hugo Sierra ha preso parte al Gran Hermano, l’edizione iberica del Grande Fratello. L’uomo ha anche un’altra figlia nata dal rapporto con Adara Molinero, che ha avuto un flirt con Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca.