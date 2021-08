Ivana Icardi è diventata mamma: prima figlia da Hugo Sierra

Fiocco rosa per la cognata di Wanda Nara, vista in Italia tra i concorrenti del Grande Fratello Nip

Ivana Icardi è diventata mamma. La sorella minore di Mauro Icardi ha avuto una bambina dall’attuale compagno, l’ex giocatore di basket Hugo Sierra. La piccola Giorgia è nata alle 22.45 del 6 agosto. 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore”, come sottolineato dalla Icardi. Secondo i media iberici, Ivana è già uscita dall’ospedale con la sua bambina.

Se per Ivana Icardi si tratta della prima figlia, per Hugo Sierra Giorgia è la terzogenita. Lo sportivo ha avuto un’altra femmina, oggi adolescente, dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio da Adara Molinero (nota in Italia per la sua relazione, oggi conclusa, con Gianmarco Onestini).

La storia tra Ivana Icardi e Hugo Sierra

Ivana Icardi e Hugo Sierra – 26 anni lei, 47 lui – stanno insieme da circa un anno. Si sono conosciuti nel 2020 a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show la coppia è stata protagonista di scandalose notti bollenti a favore di telecamera, che hanno fatto chiacchierare parecchio.

Una relazione diventata subito importante, tanto che Ivana Icardi ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Palma de Maiorca, dove Hugo Sierra vive da tempo. Dopo aver abbandonato l’Uruguay, il suo paese natale, Sierra è andato a vivere in Spagna e qui è diventato ben presto una celebrità televisiva.

Prima di partecipare a Supervivientes, dove ha conosciuto Ivana Icardi, Hugo Sierra ha preso parte al Gran Hermano, l’edizione iberica del Grande Fratello.

Il rapporto tra Ivana e Mauro Icardi

Nonostante la nascita della piccola Giorgia ad oggi Ivana e Mauro Icardi non hanno ancora ricucito il loro rapporto. I due fratelli hanno litigato per via di una serie di incomprensioni e difficoltà che hanno coinvolto anche Wanda Nara.

Una disputa finita pure in televisione, tra il Grande Fratello e il salotto di Barbara d’Urso. Questa nuova nascita porterà un po’ di serenità in famiglia? Nel frattempo sembra che Ivana Icardi abbia deciso di dire addio alla tv: per il momento intende fare la mamma a tempo pieno e portare avanti solo l’attività di web influencer.