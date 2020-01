Ivana Icardi lancia nuove accuse contro Wanda Nara: “Sei senza ritegno!”

Ivana Icardi scrive una lettera al settimanale DiPiù indirizzata a Wanda Nara. L’argentina rimprovera la cognata con una supplica finale: recuperare i rapporti con il bomber del Psg

Ivana Icardi torna all’attacco. Dopo i vari tentativi di riconciliazione con suo fratello Mauro Icardi e sua cognata Wanda Nara, l’ultimo ai tempi della partecipazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, l’ex gieffina ci riprova. In questa occasione, Ivana scrive una lunga lettera al settimanale DiPiù in cui racconta la difficile condizione economica in cui riversa la sua famiglia e il rapporto dapprima idilliaco con Wanda, poi raggelato dopo il suo ingresso al Grande Fratello in Argentina. La giovane influencer, dopo aver visto la presenza della cognata come opinionista nel reality di Canale 5, punge la moglie dell’ex interista. Il motivo del loro distacco sarebbe da ricondurre proprio alla partecipazione della Icardi al medesimo reality in terra natale.

Ivana Icardi accusa Wanda Nara: “Sei la donna più incoerente sulla faccia della terra! Ai tempi della separazione con Maxi Lopez, io ero dalla vostra parte, ancora non ti conoscevo bene”

Il duro attacco di Ivana per la bionda opinionista: “Sei veramente sfacciata, senza ritegno. Mi hai allontanato da mio fratello perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Scrivo a te perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello“. In seguito, la donna rincara la dose: “Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez, in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”.

La richiesta di riconciliazione: “Aiuta tuo marito a ritrovare sua sorella!”

Ivana, infine, prova a ricucire i rapporti e chiede a cuore aperto: “Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda”.