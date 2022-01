Ivana Icardi ci ripensa e torna col padre della figlia Giorgia

By

Le relazioni d’amore non sono mai facili. Soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini. Lo sa bene Ivana Icardi che dopo la nascita della piccola Giorgia è entrata in crisi col compagno Hugo Sierra. Una crisi lunga e profonda che ha portato i due a discutere animatamente giorno dopo giorno fino alla rottura ufficiale. Rottura che è durata però solo una manciata di settimane.

Dopo che la notizia della separazione ha fatto il giro dei siti spagnoli e italiani Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno annunciato la loro riconciliazione sul magazine Lectura. La cognata di Wanda Nara e il compagno hanno confidato che vogliono andare avanti per la loro bambina, cercando di superare tutte le divergenze e complicazioni. Incomprensioni dovute principalmente alla differenza d’età: Ivana ha 26 anni mentre Hugo 48.

Sierra non gradisce le molteplici uscite della Icardi con le amiche mentre dal canto suo l’influencer argentina non apprezza il carattere troppo deciso e puntiglioso della sua dolce metà. Contrasti che i diretti interessati vogliono superare per il bene della piccola Giorgia, che nonostante i pochi mesi di vita ha subito avvertito la crisi tra i suoi genitori.

“Sapeva che stava succedendo qualcosa. Dormiva male, era irrequieta. Era diversa, stava assorbendo le nostre energie negative”, hanno spiegato Hugo Sierra e Ivana Icardi. L’uomo è determinato più che mai a far funzionare questo rapporto dopo i fallimenti del passato. Sierra ha infatti altri due figli: una ragazza nata 18 anni fa dal suo primo matrimonio in Uruguay e il piccolo Martin, frutto dell’amore con la star tv Adara Molinero.

Hugo Sierra e Ivana Icardi non escludono in futuro di sposarsi: da parte di entrambi c’è la volontà di rendere il loro legame più unico e speciale che mai. “Quando avremo una certa stabilità lavorativa ci sposeremo”, hanno assicurato al magazine spagnolo.

La storia tra Ivana Icardi e Hugo Sierra

Ivana Icardi e Hugo Sierra stanno insieme da circa un anno. Si sono conosciuti nel 2020 a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show la coppia è stata protagonista di scandalose notti bollenti a favore di telecamera, che hanno fatto chiacchierare parecchio.

Una relazione diventata subito importante, tanto che Ivana Icardi ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Palma de Maiorca, dove Hugo Sierra vive da tempo. Dopo aver abbandonato l’Uruguay, il suo paese natale, Sierra è andato a vivere in Spagna e qui è diventato ben presto una celebrità televisiva.

Prima di partecipare a Supervivientes, dove ha conosciuto Ivana Icardi, Hugo Sierra ha preso parte al Gran Hermano, l’edizione iberica del Grande Fratello.