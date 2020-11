Ivana e Donald Trump: tutto sul matrimonio (retroscena, accuse e sgarri)

Ivana Trump, al secolo Ivana Marie Zelníčková, porta un cognome celebre, quello del 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Il fatto è presto spiegato e banale: i due sono stati sposati per 15 anni, dal 1977 al 1992 (hanno avuto 3 figli: Donald jr., Ivanka ed Eric). Dopo la conclusione del matrimonio la donna ha continuato a farsi chiamare con il cognome dell’ex marito, vicenda che ha scatenato una battaglia legale tuttora in corso: il tycoon non vuole che lei sfrutti per le sue attività imprenditoriali il ‘marchio’ Trump. Ivana non è d’accordo e, attualmente, si firma con il cognome Trump.

Chi è Ivana Trump e il matrimonio con Donald

Nata a Gottwaldov (Repubblica Ceca) il 20 febbraio 1949, Ivana si è imposta lungo la sua carriera come imprenditrice, scrittrice, personaggio televisivo e modella naturalizzata statunitense. Prima di conoscere Trump, era già convolata a nozze con l’amico d’infanzia George Syrovatka.

Con il magnate dell’edilizia visse 15 anni e al momento dell’addio volarono gli stracci. Lei, come già si sussurrava negli States, affermò che l’ex marito non era proprio una persona galante con le donne, arrivando persino a dire di essere stata trattata “crudelmente e disumanamente” da lui. Trump non prese affatto bene le dichiarazioni contenute in un libro scritto da Ivana: l’imprenditore le fece causa sostenendo che l‘ex moglie avesse violato una delle clausole del loro divorzio, ossia che ella avesse pubblicato un libro riportando alcuni fatti personali riguardanti la loro vita matrimoniale.

Tra i tanti aneddoti spinosi emersi dopo la rottura, il più celebre fu quello che raccontò di una lite pesante avvenuta nel 1991 sulle nevi di Aspen, in Colorado.

Sulle piste da sci, Marla Maples, che sposerà Trump in seconde nozze, disse a Ivana che il tycoon la tradiva proprio con lei. La Trump fece spallucce (“Mio marito dorme tutte le notti nel mio letto”), ma quando l’altra replicò dicendole che aveva rapporti con Donald tutti i pomeriggi dalle 5 alle 7, lei “la fece nera”. Questo almeno quel che hanno narrato alcuni amici di Ivana.

E non è finita qui: pare che la donna tradita ebbe un sussulto rabbioso ad Aspen tanto da sciare davanti al futuro presidente Usa, indirizzandogli un ‘plastico’ dito medio. Infine salì su un jet privato, giunse a New York e fece fare le carte per il divorzio, chiedendo un risarcimento milionario, l’affidamento dei figli e cospicui alimenti. La storia finì!

Donald Trump e le frasi discusse rivolte a Ivana

Alcune frasi rivolte da Donald a Ivana, sempre trapelate nel corso degli anni sulla stampa, sono diventate tanto famose quanto biasimate. “Non dimostrare mai un giorno oltre i 28 anni”, una delle perle del tycoon. Il magnate si superò davanti al pubblico dello show The Oprah Winfrey, quando narrò che il matrimonio andava bene perché “alla fine Ivana fa esattamente come le dico di fare”. Nel medesimo programma la modella si presentò quattro anni dopo, a divorzio avvenuto, scandendo: “Non lascerò più che gli uomini mi dominino”.

In un’altra occasione Ivana disse persino di essere stata violentata dall’ex marito nel 1989, salvo poi ritrattare e sottolineare che era un’espressione non da prendere nel senso letterale, ma metaforico. Vale a dire che riteneva di non essere stata affatto trattata con i guanti dall’uomo d’affari ma che non aveva subito alcuno stupro.

A distanza di anni dalla fine del matrimonio, i due ex coniugi pare che abbiano appiano gli attriti (rimane in corso solo il contenzioso legale sullo sfruttamento del cognome Trump). Ivana, nel 2015, ha dichiarato: “La storia dello stupro non ha nessun valore. Donald e io siamo i migliori di amici e insieme abbiamo cresciuto 3 bambini che amiamo e di cui siamo molto orgogliosi”. Viva la famiglia allargata, dalla serie ‘C’eravamo tanto amati, poi odiati, poi ri-amati…’

Ivana Trump e i matrimoni con Riccardo Mazzucchelli e Rossano Rubicondi dopo il divorzio da Donald

Ivana è convolata a nozze due volte dopo essersi separata da Donald. In entrambi i casi si è legata a due uomini italiani: prima ha sposato Riccardo Mazzucchelli nel 1995 (la rottura è giunta nel 1997). Poi, nel 2008 con l’attore Rossano Rubicondi: anche in questo caso il matrimonio fu lampo e si concluse nel 2009. Dopo dieci anni i due hanno avuto un ritorno di fiamma, ma pure stavolta il tutto è tramontato rapidamente.