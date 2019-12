Live, Rossano Rubicondi e Luxuria si ritrovano: aleggia lo ‘spettro’ di Belen

Rossano Rubicondi e Vladimir Luxuria si ritrovano a Live – Non è la d’Urso: aleggia lo ‘spettro’ di Belen in trasmissione

Rossano Rubicondi e l’ex moglie Ivana Trump sono sbarcati a Live – Non è la d’Urso. I due ex coniugi sono apparsi molto affiatati e tra il serio e il faceto non hanno smentito che tra loro potrebbe essere tornato l’amore. “Abbiamo dormito assieme ieri e pure stanotte lo faremo“, ha raccontato sorridendo il 47enne che si è ritrovato innanzi, a dieci anni di distanza dall’Isola dei Famosi 2008, Vladimir Luxuria. Ma da che cosa sono accomunati i due per quel che concerne la cronaca rosa? Da un fatto che molti affezionati di gossip non stenteranno a ricordare: su quell’Isola che cosa accadde tra Belen e Rubicondi? Durante ‘Live’, non se ne è parlato, anche se a tratti è sembrato che sia aleggiato lo ‘spettro’ della Rodriguez in studio…

Live – Non è la d’Urso, Barbara: “Sai qualcosa che noi non sappiamo circa l’Isola?”

“Vladimir, che bello vederti”, ha esordito Rossano vedendo l’opinionista seduta su una delle cinque sfere (i rapporti con la d’Urso, dopo le polemiche dei giorni scorsi, sembrano essere del tutto risanati). “Sull’Isola si parla tantissimo”, ha fatto sapere Luxuria. Barbara ha subito cercato di indagare: “Perché? Sai qualcosa che noi non sappiamo circa l’Isola? Che cosa hai saputo che noi non sappiamo?”. Scommettiamo che in molti, dietro a questa domanda, hanno captato un certo interesse nel riuscire a estrapolare qualche dichiarazione inerente al chiacchieratissimo rapporto che Belen e Rubicondi ebbero nel reality. C’è stato o no un flirt ‘clandestino’? E indovinate un po’ chi ne parlò all’epoca? Proprio Vladimir che spifferò di un bacio tra i due. Peccato che la questione non sia emersa a ‘Live’ (l’argomento poi è svoltato su Donald Trump) e in studio sia rimasto solo lo ‘spettro’ della Rodriguez.

Cosa disse Vladimir Luxuria tra Rossano e Belen

“Durante l’Isola dei Famosi non si dorme comodamente, un po’ la pioggia, un po’ la fame … Io ho tanti difetti, ma non sono una che dice bugie. Se lo sono dato questo bacio, cosa vuoi che sia un bacio! Però la storia tra Belen e Borriello è finita, per questo lo ribadisco adesso”, disse Vladimir in un’intervista passata a proposito del presunto flirt tra Rossano e la Rodriguez. I diretti interessati sulla questione non si sono mai dilungati.