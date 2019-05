Ivan Zazzaroni si confessa, dal vincitore di Ballando con le stelle a Diletta Leotta

Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni si confessa sui concorrenti dell’edizione 2019

Ivan Zazzaroni ospite a Un giorno da pecora ha fatto un bilancio di Ballando con le stelle 2019 in vista della finale. Manca ancora qualche puntata, è vero, ma il giudice ha le idee ben precise su chi potrebbe vincere. Nel corso dell’intervista non sono mancate ovviamente dichiarazioni e opinioni sul calcio, perché non bisogna dimenticare che Zazzaroni non è solo il giudice di Ballando con le stelle, ma è soprattutto un giornalista sportivo. Per questo gli è stato chiesto di dire la sua anche su Diletta Leotta, giornalista emergente nel mondo sportivo, e dell’eterna lotta con Paola Ferrari, che invece è da anni e anni un volto femminile dei programmi sportivi italiani.

Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle: il possibile vincitore del 2019

A proposito di Ballando con le stelle, Zazzaroni ha parlato della sua esperienza come giudice: “Mi diverto davvero molto a farlo, ormai è come se fosse un appuntamento tra parenti”. Chi segue la trasmissione di Milly Carlucci avrà notato che il giudice è sempre in piedi, a differenza degli altri quattro. E ha spiegato perché: “Uno dei motivi è perché per la puntata arrivo da Milano in treno e sto seduto per tre ore. Poi gli sgabelli sono scomodi, magari prima provo a sedermi ma poco dopo preferisco restare in piedi. Ormai è diventato un rito scaramantico”. Zazzaroni a Ballando con le stelle riceve spesso dei messaggi da sua madre sul telefono e ha confermato questo aneddoto nell’intervista in radio. Poi ha parlato del possibile vincitore: “Secondo me la gara è tra Ettore Bassi e Osvaldo. Razzi è di una simpatia esagerata, ma lui e il ballo sono incompatibili. Nunzia De Girolamo sta migliorando moltissimo, si impegna molto, può entrare in finale”. Non ha menzionato Suor Cristina, e il motivo è abbastanza chiaro.

Ivan Zazzaroni parla della polemica tra Diletta Leotta e Paola Ferrari

E infine ha espresso il suo parere sulla polemica tra Diletta Leotta e Paola Ferrari. Tra le due preferisce comunque la seconda: “Paola è come fosse mia sorella, siamo cresciuti insieme. Secondo me dovrebbe abbandonare questo tipo di polemica, non è il suo livello”.