Ivan Gonzalez, la scelta è Sonia: la corteggiatrice ha risposto di sì

Uomini e Donne la scelta di Ivan Gonzalez: il tronista spagnolo lascia il programma insieme a Sonia

Ivan Gonzalez ha scelto Sonia. Il tronista spagnolo, arrivato a Uomini e Donne dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip, è riuscito a trovare l’amore al date show di Maria De Filippi. Fino alla fine, come abbiamo visto, Ivan ha temuto il rifiuto di Sonia. Quest’ultima, che ha saputo di essere la scelta già alla villa, ha chiesto al tronista del tempo prima di decidere se lasciare o meno la trasmissione insieme a lui. Questa sua titubanza, dunque, ha portato Ivan a credere che Sonia potesse essere un “No”. La corteggiatrice sarda, però, al castello si è presentata e dalla festa di fidanzamento non è uscita da sola. “Tu sei pronto a provarci davvero?” ha domandato Sonia prima di correre tra le braccia di Ivan. La risposta del tronista? Decisa: “Sono pronto e se tu vuoi sarò il tuo fidanzato”.

Al castello, per dimostrare a Sonia di avere intenzioni serie, Ivan ha inoltre presentato subito la nuova fidanzata alla sua famiglia. Nonna, amici e parenti hanno accolto con entusiasmo Sonia che, con il suo sorriso, ha conquistato immediatamente tutti. “Voglio che tu faccia parte della mia famiglia” ha poi detto Ivan “Non mi meritavo che venissi ma da ora in poi siamo solo noi, non posso sbagliare più”. Al padre di Sonia, in fine, l’ex tentatore ha detto: “Ti prometto che la tratterò bene”. Che dire a noi, ad oggi, le premesse per una storia d’amore che duri a lungo sembrano esserci tutte.

Uomini e Donne, Andrea sorprende Sonia in villa: la reazione di Ivan Gonzalez

La festa di fidanzamento di Ivan e Sonia è stata preceduta dal soggiorno, breve ma intenso, in villa dei due. Con loro c’era anche Natalia che, dopo aver incontrato Andrea (presentatosi a sorpresa sotto la sua finestra), ha deciso di lasciare la struttura prima del previsto. La sua decisione, a dire la verità, è stata conseguente al confronto con Ivan. “Ti lascio libera” le ha detto lo spagnolo prima di salutarla definitivamente.