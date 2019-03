Ivan Gonzalez innamorato: l’ultima dedica a Sonia conquista i fan

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez cotto di Sonia Pattarino: l’ultima dedica dell’ex tronista

Ivan Gonzalez non potrebbe essere oggi più felice della scelta fatta a Uomini e Donne. Lasciare il programma insieme a Sonia Pattarino si è rivelata la decisione giusta, e i continui messaggi d’amore e le dediche romantiche sui social tra i due non fanno altro che dimostrarlo. In questi giorni, come molti di voi avranno già letto, la coppia è volata insieme in Spagna. Sonia, dunque, ha potuto vivere a 360 gradi la quotidianità di Ivan, entrando nel suo mondo e conoscendo gli amici, i parenti che non aveva incontrato al castello e le persone care all’ex tronista. Ivan, dal canto suo, sembra davvero contento di aver concluso il suo percorso al Trono Classico uscendo dalla trasmissione con una fidanzata.

Dall’ultima dedica a Sonia, inoltre, lo spagnolo pare essere già molto innamorato della ragazza. “Lei è così… mi rende unico, mi rende vero” ha scritto su Instagram stories Ivan. Al messaggio, ovviamente, Sonia ha reagito con entusiasmo, ripostando sul suo profilo le parole a lei dedicate. Forse per provare a fare delle previsioni in merito al futuro di questa coppia è ancora presto ma, viste le premesse, la relazione tra i due potrebbe avere vita lunga. Entrambi, inoltre, nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine hanno dichiarato di starsi trovando bene fuori dalla trasmissione e di essere rimasti piacevolmente sorpresi dalla cosa.

Uomini e Donne la scelta di Ivan Gonzalez: le prime parole dopo il sì di Sonia

“Sono pronto a provarci davvero e, se tu vuoi, sarò il tuo fidanzato. Voglio che tu faccia parte della mia famiglia. Non mi meritavo che venissi ma da ora in poi siamo solo noi, non posso sbagliare più”, queste sono state le prime promesse fatte da Ivan Gonzalez a Sonia dopo la scelta al castello.