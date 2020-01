Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzata Sonia: “Ho tanta ansia”

Cosa ha detto Sonia Pattarino sulla partecipazione di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip

Dopo Temptation Island Vip e Uomini e Donne Ivan Gonzalez è pronto ad entrare al Grande Fratello Vip. Per la prima volta l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino ha rotto il silenzio su questa partecipazione dello spagnolo al reality show di Alfonso Signorini. Una partecipazione arrivata in maniera improvvisa, visto che da mesi si parlava di un coinvolgimento di Lorenzo Riccardo ma alla fine la produzione ha puntato su un altro tronista di Maria De Filippi. Tramite alcune stories di Instagram la Pattarino – che è stata fidanzata con Ivan fino alla scorsa estate – ha ammesso di provare un certo timore per questa nuova esperienza dell’ex compagno, che coinvolgerà sicuramente anche lei seppur indirettamente.

Le parole di Sonia Pattarino sull’ex fidanzato Ivan Gonzalez

“Cosa ne pensi della partecipazione di Ivan al GF?”, ha chiesto una follower. “Rispondo subito a questa domanda perché siete in tanti a chiedermelo. Cosa penso? Ho tanta ansia di vedere il suo arrivo nella Casa. Sono una persona molto emotiva, quindi preferisco rispondere domani a questa domanda“, ha replicato Sonia Pattarino. L’ingresso di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip è stato infatti rimandato alla seconda puntata della trasmissione, quella prevista su Canale 5 venerdì 10 gennaio. Una volta dentro la Casa più spiata d’Italia Ivan parlerà di Sonia? Ci sarà forse un confronto tra i due?

Perché si sono lasciati Ivan e Sonia di Uomini e Donne

La storia tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino è finita per via delle numerose assenza del modello. Dopo Uomini e Donne la relazione a distanza – lui a Madrid, lei in Sardegna – non ha retto e la giovane sarda ha preferito chiudere questo rapporto.