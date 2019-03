Ivan e Sonia tornano in studio: un dettaglio sull’ex tronista fa pensare

Ivan e Sonia tornano nello studio di Uomini e Donne: un dettaglio non passa inosservato

Ivan e Sonia tornano a Uomini e Donne per raccontare in studio come sta proseguendo la loro love story dopo la scelta al Castello. Maria De Filippi fa entrare la coppia e tutti sono contenti di vedere i due felici e spensierati. Ma ecco che non appena il Gonzalez si accomoda in studio, si lascia andare a una discussione con Andrea Zelletta. Sembra proprio che i dissapori, nonostante abbia trovato la persona adatta a lui, per Ivan non siano passati. Stesso discorso vale anche per l’attuale tronista. I due si sono sempre scontrati per Natalia, la quale è stata da loro contesa. La giovane corteggiatrice, proprio durante il soggiorno in Villa con Ivan e Sonia, ha compreso di voler continuare a corteggiare Andrea. Quest’ultimo è andato a riprenderla e il Gonzalez non ha potuto non lasciarla andare. In molti sono convinti che, in realtà, Ivan avrebbe voluto scegliere Natalia, la quale dimostrava però il suo forte interesse nei confronti di Zelletta. Proprio convinti di ciò, i telespettatori non possono notare un dettaglio.

Come mai Ivan continua a mostrarsi infastidito con Andrea? Secondo il pubblico, il tronista dovrebbe essere apposto con il Zelletta, ma sembra non essere ancora riuscito a digerire ancora quanto accaduto. Natalia entra in studio e l’ex tronista la saluta con affetto, come anche Sonia. Ma lo scontro con Andrea continua, tanto che gli augura di arrivare a una scelta e di ricevere un bel “no” al Castello. “Mi sa che Ivan sta ancora sotto un treno per Natalia”, commettano intanto sui social i telespettatori. Il pubblico è sicuro che l’ex tronista stia ancora “rosicando” per quanto accaduto con la ragazza. In molti avrebbero scommesso che la scelta sarebbe stata proprio lei! Probabilmente Ivan aveva un forte interesse nei confronti di Natalia, ma Sonia rappresenta la donna giusta per lui.

Ivan Gonzalez e Sonia, la storia d’amore procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Nel frattempo, la relazione tra Ivan e Sonia procede a gonfie vele. I due sui social mostrano la loro grande felicità e i fan non possono che esserne contenti. Ma c’è anche chi critica l’atteggiamento che l’ex corteggiatrice tiene ora in studio. A detta del pubblico, Sonia avrebbe dovuto intervenire durante le discussioni di Ivan e Andrea.