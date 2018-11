Ivan Cattaneo, frecciatina a Monte: “Lui e Giulia sono potenti solo insieme”

Ivan Cattaneo e la nuova freccitina a Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Ivan Cattaneo manda una chiara frecciatina a Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, in questi giorni è arrivato un messaggio aereo da parte dei fan per l’ex tronista e Giulia Salemi. Il pubblico ha scritto ai due gieffini che insieme sono una forza. Mentre Francesco e Giulia si abbracciano subito per l’emozione, ecco che Ivan dice la sua. Il cantante si dice convinto del fatto che il messaggio aereo sia negetivo. Secondo Cattaneo, i telespettatori vogliono far capire ai due che da soli sono “nullità”. Una frase motlo forte quella di Ivan, che non smette di ridere pensando al messaggio. Gli altri concorrenti rispondono al cantante, affermando che secondo loro si tratta invece di un aereo molto bello e positivo. Ma il cantante continua a essere sicuro del suo pensiero. Non solo, tra una risata e l’altra, Ivan rivela in confessionale che sicuramente a Monte non avrà fatto molto piacere la frase del messaggio aereo.

“Sono potenti solo insieme, non credo faccia molto piacere questo a Francesco”, rivela in confessionale Ivan. Il cantante appare divertito di fronte a questo pensiero. Inizialmente quando l’aereo vola sul cielo, Cattaneo mostra la sua felicità nel vedere Monte e Giulia abbracciati. Ma poi in cucina dichiara agli altri concorrenti di essere convinto che si tratti di un messaggio molto negativo per entrambi i gieffini. Ricordiamo che qualche settimana fa, i fan chiedevano a Francesco di continuare questa esperienza da solo, senza la Salemi. Ora, invece, il pubblico sembra felice di vederli insieme. Ivan si dice sicuro del fatto che i telespettatori vedano i due concorrenti una “nullità” senza la loro storia “d’amore”.

Una chiara freccitina a Francesco, che forse verrà mandata in onda questa sera in diretta. Sono già diversi i battibecchi di cui sono stati protagonisti Monte e Ivan. Sicuramente all’ex tronista di Uomini e Donne non farebbe piacere sentire queste parole. In particolare, il tono divertito di Cattaneo potrebbe infastidire non poco Francesco. Qualche giorno fa, qualche concorrente aveva detto a Ivan di trovarlo un po’ “cattivello”, in quanto tende a parlare male un po’ di tutti.