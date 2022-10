Iva Zanicchi sta facendo la differenza a Ballando con le Stelle 2022. Ogni sua esibizione nella pista del programma di Milly Carlucci diventa inevitabilmente uno show, tra doppi sensi, battute e barzellette. In barba all’età – l’Aquila di Ligonchio ha 82 anni – la cantante è più determinata che mai a fare bene in coppia con il suo insegnante di ballo Samuel Peron, che è diventato praticamente come un figlio per l’ex conduttrice Mediaset.

Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi si è però lamentata per via del suo peso. Tra i tanti motivi per i quali ha accettato la proposta di Rai Uno pure la voglia di perdere qualche chilo in più. Obiettivo che per il momento, a detta di Iva, non è stato ancora raggiunto.

La Zanicchi ha infatti confidato di pesare ancora 90 chili e di non riuscire a dimagrire nonostante gli sforzi in sala prove. Anche se va detto che, come ammesso dalla diretta interessata in un’intervista a Storie Italiane con Eleonora Daniele, l’artista non si allena tutto il giorno tutti i giorni come gli altri colleghi ma si limita ad un’ora quotidiana.

La ramanzina agli autori di Ballando con le Stelle

In diretta Iva Zanicchi ha rimproverato gli autori di Ballando con le Stelle per la scelta di farla esibire sempre nella seconda parte della serata, tra le 23.30 e mezzanotte. È stato così fin dall’esordio di qualche settimana fa (quando ha dato della ‘tr***’ a Selvaggia Lucarelli) e la situazione ha stufato la concorrente che è letteralmente sbottata davanti a Milly Carlucci e ha chiesto ai collaboratori della presentatrice Rai di cambiare la scaletta dei prossimi appuntamenti.

Un problema, tra l’altro, che coinvolge tra i tanti Gabriel Garko e Alessandro Egger, che continuano ad esibirsi per ultimi rispetto ad altri partecipanti che più volte hanno avuto la possibilità di scendere in pista nella prima parte dello show come Dario Cassini, Giampiero Mughini, Paola Barale, Rosana Banfi. La produzione di Milly Carlucci accoglierà le richieste di Iva Zanicchi?