Iva Zanicchi si sposa per la seconda volta all’età di 82 anni

Non è mai troppo tardi per pensare al matrimonio e l’Aquila di Ligonchio sogna di celebrare in grande il suo amore per Fausto Pinna

Fiori d’arancio in vista per Iva Zanicchi. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Intimità la cantante, vista di recente al Festival di Sanremo 2022, ha annunciato la sua intenzione di convolare a nozze con il compagno storico Fausto Pinna. Per Iva, 82 anni, si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello finito male con Antonio Ansoldi (durato dal 1967 al 1985).

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, dieci anni più giovane, sono legati dagli anni Ottanta. Una relazione solida, duratura, che non è mai stata coronata fino ad oggi con un matrimonio. Il motivo? Entrambi avevano dei divorzi alle spalle e non hanno mai sentito la necessità di fare un passo del genere. Ultimamente, però, Iva ha iniziato a valutare una svolta importante nel rapporto:

“L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”

Iva Zanicchi ha addirittura già pensato al viaggio di nozze: l’Aquila di Ligonchio vorrebbe visitare la Terrasanta e l’Egitto, dove non è mai stata nonostante il suo lavoro l’abbia portata un po’ in giro per tutto il mondo. Insomma, non resta che attendere le pubblicazioni ufficiali…

La lunga storia d’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Fausto Pinna è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. Come rivelato però da Iva Zanicchi è stato sposato prima di incontrare l’artista. La storia d’amore con la cantante è iniziata nel 1986: si sono conosciuti in sala di registrazione.

All’epoca Iva si stava separando da Antonio Ansoldi, il discografico da cui nel 1967 ha avuto l’unica figlia Michela. Per Fausto è stato un colpo di fulmine e ha corteggiato a lungo la Zanicchi. La coppia vive in Brianza e non ha avuto eredi.

Nel 2020, in piena pandemia Covid-19, il compagno di Iva Zanicchi ha scoperto di avere un tumore ai polmoni nel corso di alcuni controlli cardiologici. Dopo un miglioramento iniziale l’uomo sta ancora affrontando un percorso di cure per sconfiggere definitivamente il cancro.

A Domenica Live di Barbara d’Urso Fausto Pinna ha ammesso di aver fumato novanta sigarette al giorno per anni e per questo ha invitato tutti, soprattutto i più giovani, a non commettere lo stesso errore.