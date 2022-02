Iva Zanicchi a Sanremo 2022 senza il marito: nuovi problemi di salute

Undicesima volta al Festival di Sanremo per Iva Zanicchi. La cantante, conduttrice e opinionista tv ha deciso di tornare in gara all’età di 82 anni. Rispetto al passato, però, quest’anno l’artista dovrà fare i conti con un’assenza importante: quella del marito Fausto Pinna.

Iva ha spiegato al settimanale Di Più che questa volta il compagno non sarà dietro le quinte per darle il primo abbraccio dopo la performance. Il motivo? Sono emersi nuovi problemi di salute per Fausto. Pinna da qualche tempo sta combattendo contro un tumore e deve affrontare in queste settimane un nuovo ciclo di chemioterapia.

“Deve riguardarsi, è forte, guarirà. E io sul palco del teatro Ariston canterò per lui…”, ha fatto sapere Iva Zanicchi, che presenta a Sanremo 2022 la canzone Voglio amarti, un brano che parla di amore e passione. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha vinto nel corso della sua lunga carriera ben tre Festival: nel 1967, nel 1969 e nel 1974.

La malattia di Fausto Pinna

Fausto Pinna ha scoperto di avere un tumore ai polmoni nel corso di alcuni controlli cardiologici fatti due anni fa, in piena pandemia. L’anno scorso Iva Zanicchi ha annunciato che i marcatori tumorali si erano azzerati e Fausto era da considerarsi in una fase di miglioramento. Ora purtroppo la situazione si è capovolta di nuovo.

Iva Zanicchi ha precisato:

“Da Sanremo 2022 non mi aspetto nulla, spero soltanto che il mio brano piaccia e che, a casa, il mio Fausto sia orgoglioso di me e torni a stare bene”

A Domenica Live di Barbara d’Urso Fausto Pinna ha ammesso di aver fumato novanta sigarette al giorno per anni e per questo ha invitato tutti, soprattutto i più giovani, a non commettere lo stesso errore.

La lunga storia d’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Fausto Pinna ha 72 anni – dieci in meno di Iva Zanicchi – ed è un produttore musicale di origini sarde. Poco e nulla si sa della sua vita privata: l’uomo è assai riservato. La storia d’amore con la cantante è iniziata nel 1986: il primo incontro è avvenuto in sala di registrazione.

All’epoca Iva si stava separando da Antonio Ansoldi, il discografico da cui nel 1967 ha avuto l’unica figlia Michela. Per Fausto è stato un colpo di fulmine e ha corteggiato a lungo la Zanicchi. La coppia vive in Brianza e non ha avuto eredi.