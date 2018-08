Iva Zanicchi si svela: la verità sulla rivalità con Mina e sull’Isola dei Famosi

Iva Zanicchi e Mina erano rivali? Parla l’Aquila di Ligonchio

In occasione della sua prossima partecipazione a Tu si que vales, dove ha preso il posto di Mara Venier, Iva Zanicchi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Mio. Alla rivista la cantante e conduttrice ha finalmente detto la verità sulla rivalità con Mina, che per anni ha contraddistinto la carriera di Iva, iniziata più di 40 anni fa. La Zanicchi ha seccamente smentito tali gossip, sottolineando che per la collega ha sempre provato una profonda stima. “Nessuna rivalità. Ne avevo una grande ammirazione perché era apparsa dopo grandi cantanti come Carla Boni, Nilla Pizzi, Flo Sandon’s e ha sbaragliato tutti con la sua voce, il modo di gesticolare, così moderna“, ha spiegato la presentatrice di Ok, il prezzo giusto. “All’epoca le cantanti si presentavano a Sanremo con i guanti lunghi bianchi, lei ha rotto questi schemi. Certo, convivere con lei nella stessa casa discografica non era facile, io ero agli inizi, anche se abbiamo la stessa età lei era già Mina, ma non c’era rivalità”, ha aggiunto Iva.

Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi? “Ringrazio gli autori”

Non solo la rivalità con Mina, da anni si parla pure di un’eventuale partecipazione di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi. “Ringrazio gli autori e i produttori che tutti gli anni mi fanno una proposta, indecente, ma alla mia età dove vado? Ho già fatto un reality show in passato, Music Farm, ma aveva un senso per una cantante perché si cantava tutto il giorno. Se mi propongono però un reality dove c’è una gara culinaria vado, perché mi ritengo una cuoca straordinaria”, ha puntualizzato l’artista. Iva è dunque pronta ad entrare a Celebrity Masterchef?

I prossimi progetti di Iva Zanicchi: non solo Tu si que vales

Nell’immediato futuro di Iva Zanicchi non c’è solo Tu si que vales. Il prossimo novembre l’interprete tornerà a teatro con Una vita da zingara, un “one woman show” col quale girerà l’Italia per raccontare la sua lunga carriera con aneddoti e canzoni.