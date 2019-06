Iva Zanicchi, rapporto con Luca Valenti: “Qualcuno ha detto cose cattive”

Iva Zanicchi torna nella semifinale di All Together Now: il commento sul suo rapporto con Luca Valenti

Durante la semifinale di All Together Now, Iva Zanicchi sembra lanciare una forte frecciatina nei confronti di uno dei giudici presenti nel muro. Scendendo nel dettaglio, la cantante si lascia andare a una piccola spiegazione sul rapporto nato con Luca Valenti nel programma. A iniziare questo discorso è Michelle Hunziker che fa presente quanto le riprese dei due insieme siano mancate ai telespettatori. Ricordiamo che Iva ha preso parte solo alla prima puntata del programma, nel ruolo di ospite. I suoi commenti con Luca erano riusciti a divertire il pubblico di Canale 5. L’assenza della Zanicchi, nel corso delle puntate a venire, era abbastanza evidente. Ed ecco che torna ora durante la semifinale del 13 giugno, sempre accanto a Valenti. Michelle sottolinea come questa coppia sia riuscita a conquistare il pubblico. A questo punto, la cantante ci tiene a precisare che Luca è per lei come un nipote, non risparmiando comunque una bella battutina. Ma quando scende al centro dello studio per un’esibizione speciale, fa una dichiarazione inaspettata rivolgendosi ai suoi colleghi del muro.

Iva Zanicchi e Luca Valenti: la cantante sembra mandare una frecciatina a uno dei colleghi

La Zanicchi sembra avercela con uno dei giudici presenti nel muro. Infatti, rivolgendosi a loro e indicando qualcuno dichiara: “Qualcuno ha detto delle cose cattive. Ao’ ragazzi da dove venite? Io sono una nonna vera, io amo questo ragazzo come un mio nipote”. Non sappiamo a chi Iva ha voluto rivolgere questa affermazione così forte. Nonostante tutto, però, la cantante mantiene comunque un tono scherzoso e il sorriso. Non sembra offesa, ma particolarmente infastidita dalla cosa. Qualcuno potrebbe aver fatto qualche battuta sul rapporto nato tra lei e Luca, che altro non è che una semplice amicizia.

Iva Zanicchi e la freccitina: la cantante precisa il suo rapporto con Luca Valenti

Una semplice amicizia quella nata tra Iva e Luca, che diverte tantissimo il pubblico. I commenti dei due vengono spesso mandati in onda e sui social non mancano i commenti di apprezzamento. Nel corso della seconda puntata, i telespettatori erano rimasti male di fronte all’assenza della Zanicchi, che ora torna nel programma per giudicare i concorrenti arrivati in semifinale. Dopo aver fatto questa frecciatina, Iva si esibisce con il brano Non pensare a me, animando la serata.