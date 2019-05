Iva Zanicchi assente a All Together Now: ecco perché

Iva Zanicchi, seconda puntata All Together Now: ecco perché la nota cantante non è presente nella giuria

La maggior parte del pubblico si sta chiedendo dove sia Iva Zanicchi. Impossibile non notare la sua assenza nella seconda puntata di All Together Now. Durante la prima serata, andata in onda lo scorso giovedì, l’abbiamo vista lasciarsi andare a vari commenti insieme al suo vicino Luca Valenti. Molto apprezzata la sua presenza nel programma nel ruolo di giudice, da parte dei telespettatori. Ma ecco che questa seconda puntata vede la sua inaspettata assenza. Infatti, la maggior parte del pubblico non vedeva l’ora di ascoltare i suoi divertenti e simpatici commenti. Bisogna fare, a questo punto, una precisazione al riguardo. In realtà, la sua assenza non è poi così inaspettata. Infatti, Iva non faceva parte della giuria fissa del muro, capitanato da J-Ax, del programma musicale, condotto da Michelle Hunziker. La Zanicchi era, dunque, uno degli ospiti della prima puntata della trasmissione, non sarà presente durante ogni puntata.

Iva Zanicchi, ecco perché non c’è nella seconda puntata di All Together Now: la cantante non era un giudice fisso

Tanti sono i commenti che i telespettatori stanno condividendo sui social, riguardanti l’assenza di Iva. C’è chi continua a chiedersi dove sia e il motivo per cui non vengano mandati in onda i suoi commenti e chi ha compreso che non sarà presente durante questa serata. Tanto rammarico per il pubblico, che nel corso della prima puntata si era divertito con le sue battute e il suo scambio di opinioni con Luca Valenti. Mentre quest’ultimo è ancora presente nella giuria del muro, la Zanicchi non c’è. Il motivo per cui è assente riguarda il suo ruolo. Come già vi abbiamo indicato, Iva era un ospite della prima puntata e non un giudice fisso, come tanti altri.

Iva Zanicchi manca ai telespettatori: altri ospiti nella seconda puntata

Sono altri gli ospiti che fanno parte del muro, oltre ovviamente i giudici fissi come Le Donatella, Antonella Mosetti, Mietta e Valentina Dallari. Al posto di Iva e di altri artisti, vi sono ad esempio Gessica Notaro, I Legnanesi e Gabriele Cirilli. La scorsa puntata ricordiamo c’erano altri ospiti oltre la Zanicchi, come Boomdabash. Intanto, i telespettatori continuano a condividere commenti per Iva, di cui si sente particolarmente la mancanza.