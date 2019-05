All Together Now, seconda puntata: ospiti e anticipazioni

All Together Now con J-Ax e Michelle Hunziker: le anticipazioni della seconda puntata

Torna giovedì 23 maggio All Together Now. Il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax sta andando bene e piace al pubblico. La seconda puntata sarà ricca di ospiti, tra i nomi spiccano quelli di Gessica Notaro, Fabio Rovazzi, I Legnanesi e Gabriele Cirilli. Dopo l’ottimo successo riscontrato dalla prima puntata, la Hunziker avrà di nuovo a che fare con i talenti canori e il Muro Umano con J-Ax presidente di giuria, composto da 100 persone, tutti esperti musicali, cantanti e produttori. Nella scorsa puntata abbiamo ad esempio visto Mietta, che si è lasciata andare alle lacrime davanti all’esibizione di una concorrente e Iva Zanicchi che ci ha fatto divertire con le sue battute.

All Together Now: cosa succederà nella seconda puntata?

Fabio Rovazzi e Gessica Notaro saranno solo due degli ospiti della seconda puntata di All Together Now. Il Muro Umano composto da ben 100 esperti dovranno giudicare i concorrenti che sono stati per mesi selezionati da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Un grosso premio è stato messo a disposizione di ben 50 mila euro. Molti i volti che si sono presentati a All Together Now e che già avevamo visto altrove, in altri programmi. Nella prima puntata, infatti, abbiamo ritrovato Vanessa Catarinelli (bocciata da J-Ax come successe anche a The Voice, ndr.) e Veronica Liberati che invece l’abbiamo vista in tv a Ti lascio una canzone, lo storico programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e in cui partecipò anche Alberto Urso, ora in finale ad Amici.

Come funziona All Together Now? Il meccanismo dello show

All Together Now è un format inglese. In Italia è appunto condotto da Michelle Hunziker, nel corso delle sei puntate tanti saranno i concorrenti che si presenteranno davanti al muro degli esperti. Solo 20 di loro arriveranno alla semifinale e 10 alla finale, a loro si aggiungeranno anche eventuali cantanti che avranno ricevuto consenso unanime da parte del Muro, ossia il 100%.