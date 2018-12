Iva Zanicchi operata d’urgenza all’occhio: “Non ci vedevo più”

Iva Zanicchi operata all’occhio: ecco cosa è successo alla cantante

Problema di salute per Iva Zanicchi. La popolare artista è stata operata d’urgenza a un occhio per via della cataratta. La cantante ha saltato la puntata di CR4-La Repubblica delle Donne, dove è una delle opinioniste fisse. Per tranquillizzare il pubblico ha però fatto un collegamento dalla sua abitazione, dove si è mostrata con una benda sull’occhio destro. “Come tutti i giovani della mia età sono stata colpita dalla cataratta. Dovevo operarmi la prossima primavera ma la situazione è degenerata. La scorsa settimana, proprio prima della puntata di CR4, ho cominciato a non vederci più in sala trucco”, ha spiegato la Zanicchi. “Ho dovuto così anticipare l’intervento. I medici mi hanno spiegato che è successa una cosa piuttosto strana: la membrana si è spezzata in quattro punti, e si è creata un’infezione”, ha aggiunto Iva.

Iva Zanicchi tornerà a CR4-La Repubblica delle Donne

Dopo l’intervento, che è andato nel migliore dei modi, Iva Zanicchi dovrà stare per qualche giorno a riposo. Ma la 78enne ha assicurato che non mancherà alla prossima puntata di CR4-La Repubblica delle Donne, prevista per il prossimo mercoledì 19 dicembre. Oltre al programma di Piero Chiambretti, Iva sta portando avanti altri interessanti progetti lavorativi.

Iva Zanicchi: momento intenso per la cantante

Questo è davvero un momento d’oro per Iva Zanicchi. Dopo il successo ottenuto a Tu si que vales come giudice popolare la conduttrice è entrata nel cast fisso dello show di Chiambretti. Ma la Zanicchi è impegnata pure a teatro: debutta il prossimo 31 dicembre il nuovo musical Men in Italy. Nel cast ci sono anche Alex Belli, Bianca Atzei e Jonathan Kashnian.