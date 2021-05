Iva Zanicchi mano: come sta oggi dopo la puntura di una vespa

Iva Zanicchi è tornata sui social network dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. La cantante, conduttrice e opinionista è stata costretta a lasciare lo studio del programma di Canale 5 per correre al pronto soccorso. E successo durante la quindicesima puntata del reality show, andata in onda venerdì 7 maggio 2021. L’Aquila di Ligonchio è stata punta da una vespa. Inevitabilmente la mano si è gonfiata e Iva, assai preoccupata, ha preferito lasciare lo show di Ilary Blasi per un consulto medico.

Dopo la visita al pronto soccorso Iva Zanicchi è riapparsa su Instagram, dove ha condiviso una foto della sua mano ancora gonfia. L’artista ha spiegato che a poco a poco si sta riprendendo ma che servirà del tempo prima di tornare alla normalità.

Iva ha inoltre ringraziato tutte le persone che si sono preoccupate per le sue condizioni di salute. Salvo imprevisti la Zanicchi dovrebbe tornare all’Isola dei Famosi lunedì 10 maggio. Nonostante i bassi ascolti è infatti confermato il doppio appuntamento settimanale con la trasmissione.

Cosa è successo alla mano di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio dell’Isola dei Famosi nel corso della puntata di venerdì 7 maggio 2021 a causa della puntura di una vespa prima che arrivasse per prepararsi alla diretta. La nota cantante e opinionista ha provato in tutti i modi a rimanere in diretta, come sempre accanto agli altri opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ma a metà serata è crollata.

Iva ha ammesso di avere la mano gonfia e qualche linea di febbre e ha chiesto alla produzione di andare via per farsi visitare da un dottore. La Zanicchi è corsa al pronto soccorso, dove l’hanno tranquillizzata sulla situazione.

Al momento l’81enne è a casa, in attesa che la reazione, grazie alle cure farmacologiche, passi al più presto. Qualche mese fa Iva Zanicchi ha dovuto combattere anche contro il Coronavirus, che le ha portato via l’amato fratello Antonio. Fausto Pinna, il compagno storico di Iva Zanicchi, è invece alle prese con un tumore.