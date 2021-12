Iva Zanicchi fa a pezzi lo show di Baglioni: “Dovrebbe suicidarsi?”

In un’intervista ad Oggi, l’aquila di Ligonchio spara a zero sul celebre collega, protagonista di un inaspettato flop su Canale 5

Che Uà di Claudio Baglioni sia stato un flop conclamato è noto a tutti. Il programma del cantante e ex direttore artistico di Sanremo ha registrato dei risultati al limite dell’imbarazzante. Giusto per fare un esempio, sabato scorso lo show di Baglioni è stato doppiato da Ballando con le stelle di Milly Carlucci, registrando è stato il 13,4% di share su Canale e appena 2,2 milioni di telespettatori.

Eppure, nonostante tutto, si stenta a parlarne, forse perché in un mondo ancora piuttosto maschilista è più facile dare contro ad una donna piuttosto che ad un grande uomo come Baglioni. Ed ecco perchè, probabilmente, Iva Zanicchi ha in qualche modo il dente avvelenato.

Nelle scorse ore, la Zanicchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi parlando senza filtri del collega. Anche se non si è trattato di un attacco diretto al cantante, l’aquila di Ligonchio ha comunque tenuto a sottolineare che il suo show non ha avuto nulla da invidiare a quello di Baglioni. In tempi non sospetti, infatti, Iva Zanicchi ha avuto l’occasione di presentare un one-woman show a lei interamente dedicato, D’Iva, che però non ha sortito i risultati sperati. Il programma, infatti, non non ha mai superato i 2 milioni di telespettatori, fermandosi al 13% di share per entrambe le serate.

Quando Oggi ha fatto notare a Iva Zanicchi quanto lo share della trasmissione non fosse stato, diciamo così, onorevole, l’artista ha controbattuto:

Eh allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli.

Diciamo che, da un certo punto di vista, Iva Zanicchi non ha proprio tutti i torti. Dalla sua parte, Claudio Baglioni ha avuto un parterre de rois davvero di tutto rispetto. A partecipare a Uà, fra l’altro, ci sono stati colleghi del calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Tommaso Paradiso e Fiorello. Mica bruscolini, insomma.

Nella stessa intervista, inoltre, Iva Zanicchi ha rilasciato qualche dichiarazione anche riguardo alla sua imminente partecipazione del Festival di Sanremo 2022. La Zanicchi si è definita come rappresentante della “quota attempata” del Festival insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Il suo pezzo in gara, a quanto pare, sarà “un pezzo metà classico, meta moderno, romantico e da ballare stretti stretti”.