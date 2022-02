Iva Zanicchi: “Dopo il Covid costretta a lavare i denti in continuazione”

Avere il Covid-19 non è semplice e bisogna fare i conti pure con certe conseguenze che non spariscono facilmente. Ne sa qualcosa Iva Zanicchi, che ha contratto il maledetto virus nel novembre 2020. Nello stesso periodo si è ammalato anche il fratello Antonio: entrambi sono stati ricoverati con una polmonite bilaterale. La cantante è riuscita a farcela mentre il parente ha esalato il suo ultimo respiro proprio in ospedale. L’uomo è stato colpito da una forma più violenta della malattia, che non gli ha dato scampo.

La confessione di Iva Zanicchi dopo il Covid

Per Iva Zanicchi non è stato facile superare la morte del fratello, al quale era molto legata. E a un anno di distanza deve ancora vedersela con gli strascichi del Coronavirus. Al settimanale Di Più l’interprete, opinionista e conduttrice ha infatti ammesso:

“Dopo oltre un anno ancora non sento il gusto e ho continuamente la sensazione di un sapore tipo gas in bocca. Per questo mi lavo i denti in continuazione”

Secondo gli esperti dopo la guarigione alcuni disturbi del Covid-19 restano per oltre un anno. La maggior parte degli ex pazienti riporta mal di pancia, mancanza di olfatto e depressione. Qualcuno, invece, ha paura di rimanere negli spazi chiusi. Va decisamente meglio, invece, a chi ha contratto la variante Omicron, più leggera e in parte “placata” dai vaccini.

La morte del fratello di Iva Zanicchi

Antonio Zanicchi era un pensionato dell’Eni, con la passione per la pittura e la scrittura. L’uomo era molto legato alla sorella Iva, di tre anni più grande, tanto che quando ha capito che quelli erano i suoi ultimi giorni di vita ha voluto mandare un video messaggio alla cantante. Un filmato che Iva ha poi ottenuto dai medici che non sono riusciti a curare Antonio. Quest’ultimo ha lasciato una moglie e tre figli ormai grandi.

Nello stesso periodo anche la sorella di Iva ha contratto il Covid-19 ma per fortuna è riuscita a curarlo a casa, senza alcun ricovero in ospedale. È andata bene pure a Fausto Pinna, storico compagno della Zanicchi. Nonostante il tumore scoperto nel bel mezzo della pandemia, l’uomo è riuscito a stringere i denti e a farcela.