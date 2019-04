Iva Zanicchi, confessione sui concorrenti del Gf 16: l’opinionista spiazza tutti

Maurizio Costanzo Show, Iva Zanicchi ospite della puntata del 25 aprile

Al Maurizio Costanzo Show una Iva Zanicchi in splendida forma! La cantante si è riscoperta opinionista ultimamente e la stiamo apprezzando molto al Grande Fratello in questa veste. Lei ha parlato di questo nel programma in seconda serata di Canale 5, ma non solo. Si è esibita un paio di volte su richiesta del conduttore, poi ha affrontato la questione Mina: secondo Platinette, infatti, c’è ancora un po’ di astio da parte della Zanicchi! Lei ha negato tutto e anzi ha detto che sarebbe molto contenta di un eventuale arrivo a Sanremo di Mina come direttore artistico. Poi ha raccontato degli episodi divertenti su sua figlia che la rimprovera a volte per il linguaggio che usa in televisione, un po’ colorito diciamo, e il pubblico si è molto divertito. Così come gli spettatori, a giudicare dai commenti sui social!

Iva Zanicchi parla dei concorrenti del Gf 16: “In fondo non mi interessa niente di quello che fanno”

Ma Costanzo ha invitato Iva Zanicchi perché oggi è anche opinionista, questo era infatti il tema della puntata. Così le ha chiesto il suo parere: “Opinionista è un’espressione che non amo. Non ho le caratteristiche dell’opinionista. Per esempio non riesco mai a prevalicare gli altri. Una brava opinionista deve saltare sulla voce agli altri. Non mi riesce, è contro la mia natura. E poi se fai l’opinionista devi conoscere. Se dovessi parlare di musica allora io posso dire la mia”. Successivamente ha parlato proprio del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello: “Sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”.

Iva Zanicchi al Maurizio Costanzo Show parla del suo ruolo di opinionista al Gf 16

Le sue parole sui concorrenti sono state subito riprese dagli utenti di Twitter e non tutti le hanno accolte bene! Secondo alcuni, infatti, se non è interessata a ciò che fanno i ragazzi in Casa non avrebbe dovuto accettare il ruolo. Molto più semplicemente, però, pensiamo che Iva Zanicchi debba abituarsi al ruolo di opinionista in un reality show e alla fine sorprenderà tutti. D’altronde, lei stessa ha ammesso: “È come guardare dal buco della serratura, che a me non dispiace!”. Ospite di questa puntata anche Malgioglio, che ha fatto invece una rivelazione su Barbara d’Urso!