Cosa ha detto Iva Zanicchi sui cinesi e sul Coronavirus a Domenica In

Bufera su Iva Zanicchi. Durante l’ultima intervista a Domenica In la nota cantante e opinionista tv si è lasciata scappare una battuta sui cinesi e sul Coronavirus che non è piaciuta alla maggior parte del pubblico. I social network, e in particolare Twitter, sono pieni di critiche e commenti negativi nei confronti dell’Aquila di Ligonchio, che è stata intervistata da Mara Venier in occasione dei suoi 80 anni. “Mentre venivo qui, durante il mio viaggio, ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe“, ha raccontato divertita la Zanicchi a zia Mara.

Mara Venier invita Iva Zanicchi a chiedere scusa ai cinesi

Al termine dell’intervista è intervenuta sulla questione Mara Venier: “Chiediamo scusa per le parole di prima, era solo una battuta. Non vorrei che qualche cinese si fosse offeso…”. “No ma guarda era solo una battutaccia. Io sono in un albergo a Roma e a colazione stamattina tra i tavoli c’erano trenta cinesi, io ero in un tavolino da sola eh… ma solo perché non li conoscevo”, ha replicato Iva Zanicchi, che ha aggiunto che al momento viaggia senza mascherina al contrario della maggior parte delle persone che teme di contrarre il Coronavirus.

Polemica per le parole di Iva Zanicchi a Domenica In

“Quando vedo un cinese me la do a gambe” dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del Coronavirus mentre Mara la ascolta divertita. Trovo tutto questo orribile e non mi parlate di paura di contagio, questo è razzismo. Sono schifata”, ha scritto qualcuno indignato su Twitter. Un commento che in poco tempo ha ricevuto parecchi like e condivisioni.