Iva Zanicchi, appello all’Isola dei Famosi: la proposta per alzare gli ascolti

Non è di certo una novità: dal punto di vista degli ascolti tv l’Isola dei Famosi 2021 è un vero e proprio flop. Ogni puntata condotta da Ilary Blasi non va oltre il 16-17% di share e puntualmente perde contro la concorrenza. La nuova edizione, partita nel migliore dei modi, ha perso strada facendo appeal ed interesse. Tanti i telespettatori che hanno abbandonato lo show dopo le prime serate.

Di questo ne è consapevole anche Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Al Punto Z, il programma che Zorzi conduce su Mediasetplay, la Zanicchi ha lanciato un appello alla produzione del reality show e a Mediaset per risollevare gli ascolti tv. Quale? Quella di mandare in Honduras, solo per una settimana, Zorzi.

A detta di Iva Zanicchi la presenza di Tommaso gioverebbe parecchio all’Isola dei Famosi, dato il grande successo ottenuto dal giovane conduttore al Grande Fratello Vip. Un’operazione del genere creerebbe, a detta dell’artista 80enne, maggiore entusiasmo e coinvolgimento.

Tommaso Zorzi all’inizio è apparso titubante all’idea della sua collega ma ha poi ammesso che non gli dispiacerebbe indossare i panni del naufrago a tempo determinato. “Ora arriverà anche il mio amico Ignazio Moser, quindi con un amico lì…si potrebbe fare…”, ha replicato Zorzi.

L’arrivo di Ignazio Moser è previsto per giovedì 29 aprile. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez doveva sbarcare all’Isola dei Famosi lo scorso lunedì 26 aprile ma ha perso il volo ed è rimasto bloccato in Messico. Sono in molti a confidare nell’ex ciclista per assistere a nuove dinamiche e sviluppi dopo l’addio di personaggi importanti quali Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Vera Gemma.

I produttori dell’Isola dei Famosi valuteranno l’idea di Iva Zanicchi? Nell’attesa la trasmissione cambia giorno della messa in onda. A partire da maggio Ilary Blasi e company andranno in onda il lunedì e il venerdì sera. Addio, dunque, al giovedì, quando il cast era costretto a registrare la puntata per non contrapporsi a Supervivientes, la versione spagnola del format.