Ballando con le Stelle 2022 verrà sicuramente ricordata per l’accesa rivalità tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Partita dalla prima puntata con un’offesa piuttosto grave l’astio tra le due non è mai scemato del tutto. La giurata non ha esitato a definire lo spettacolo offerto dalla cantante “squallido” e a suo dire immeritevole della finale rispetto ad altri concorrenti.

Ospite – per l’ennesima volta! – di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone insieme al suo ballerino Samuel Peron, Iva Zanicchi ha lanciato una bella frecciatina a Selvaggia Lucarelli:

“Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata”

Un chiaro riferimento a Selvaggia Lucarelli, che durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle non ha esitato a rifilare un tre a Iva Zanicchi, rimarcando che concorrenti più meritevoli della cantante sono stati fatti fuori prima del tempo.

A detta della giornalista e scrittrice la Zanicchi è andata avanti più per le sue barzellette e i suoi siparietti comici per una reale bravura mostrata in pista da ballo. Parere che non è piaciuto ad altri componenti del cast: Rossella Erra, ad esempio, ha ribadito più volte che Iva merita la finale.

Lo stesso pensa Sara Di Vaira, che ha salvato l’82enne dall’eliminazione utilizzando il salva condotto che Milly Carlucci le ha messo a disposizione per nobilitare il suo nuovo ruolo di tribuna del popolo.

Tornando all’intervista con Serena Bortone, Iva Zanicchi ha poi cercato di correggere il tiro nei confronti di Selvaggia Lucarelli, spendendo parole dolci nei suoi confronti:

“A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”

Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2022

Le coppie finaliste di Ballando con le Stelle 2022 sono: Iva Zanicchi e Samuel Peron, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villfor, Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Sabato 17 dicembre – il dancing show si ferma per una settimana per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar – un’altra coppia tra quelle eliminate potrà tentare di accedere alla finale grazie al ripescaggio.

Si giocheranno la loro ultima chance per rientrare in gara: Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Paola Barale e Roly Maden, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Marta Flavi e Simone Arena, Dario Cassini e Lucrezia Lando.