Selvaggia Lucarelli on fire alla terzultima puntata di Ballando con le Stelle 2022. La giurata non ha dimenticato quanto accaduto la settimana precedente e nonostante l’appello di Alberto Matano a creare un clima più sereno nel corso della serata la giornalista e conduttrice ha rincarato la dose. In primis ha rifiutato il regalo di Guillermo Mariotto, che era sbottato contro di lei definendolo una scimmia che lancia escrementi ovunque.

Lo stilista venezuelano ha portato in studio un dono alla collega, ovvero un peluche di scimpanzé che tiene in mano una paletta con il numero zero. Un cadeaux che ha divertito il pubblico di Ballando con le Stelle ma non Selvaggia Lucarelli che l’ha rifiutato. La compagna di Lorenzo Biagiarelli ha invitato Mariotto a farle delle scuse per quanto detto nei suoi confronti e quando le ha ricevute ha specificato di non voler essere troppo benevola.

Selvaggia Lucarelli è poi tornata ad attaccare Iva Zanicchi, che si è esibita in una toccante coreografia dedicata al padre, che ha vissuto l’esperienza dei campi di concentramento e che la cantante ha conosciuto solo quando aveva cinque anni. Carolyn Smith si è complimentata con la concorrente per l’intensità e l’emozione che è riuscita a trasmettere in coppia con Samuel Peron.

A questo punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha provocato Carolyn: “Come mai non parli di ballo? Devo parlare io di ballo?”. Il riferimento è alla guerra fredda che va avanti da settimane tra le due. La coreografa ha esortato Selvaggia a rispettare i suoi giudizi data la sua competenza nel mondo della danza. Carolyn ha preferito non dare corda a Selvaggia: “Ho già detto tutto”.

La Lucarelli ha fatto un mezzo sorriso e ha stroncato di nuovo Iva Zanicchi, rimarcando il fatto di aver visto pochi passi in pista nonostante il programma sia quasi giunto al termine. Ha così bocciato l’Aquila di Ligonchio per l’ultima barzelletta raccontata a Ballando con le Stelle, giudicata da Selvaggia decisamente squallida. Infine la Lucarelli ha elargito un tre.

Iva Zanicchi si è mostrata piuttosto provata dalla situazione ma ha precisato di non voler badare troppo a questi giudizi. Dalla sua parte, ancora una volta, Sara Di Vaira – che ha parlato di una coreografia impeccabile – e Rossella Erra, che ha invitato Iva a fregarsene di certi giudizi.

Quando sono arrivati Alessandro Egger e Tove Villfor Carolyn Smith si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Più dura che mai ha affermato:

“Vorrei ricordare che la danza non è solo passi, perché si parla troppo spesso di passi. La danza è fatta anche di emozioni, intesa, complicità”

Insomma, tra i giurati di Ballando con le Stelle l’aria è più pesante che mai…