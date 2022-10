Piove sul bagnato a Ballando con le Stelle. Nelle scorse ore, DavideMaggio.it ha reso noto che la presenza di Iva Zanicchi è a rischio nella prossima puntata del programma del sabato sera di Rai Uno. Il portale esperto di retroscena televisivi ha fatto sapere che il possibile forfait nulla ha a che vedere con il “tro.a gate” della puntate precedenti (la cantante ha apostrofato Selvaggia Lucarelli con un insulto volgare e totalmente fuori luogo). Insomma, non c’è alcun provvedimento disciplinare in vista. La Zanicchi potrebbe gettare la spugna per questioni familiari. Sempre secondo quanto riferito da DavideMaggio.it, L’Aquila di Lingonchio, laddove dovesse assentarsi, dovrebbe tornare in pista la puntata successiva. Caso invece ben più spinoso quello di Gabriel Garko.

L’attore torinese, lungo la giornata di giovedì 27 ottobre, mentre si stava esercitando nelle prove, si è fatto male in modo non leggero. A spiegare la situazione è stata Milly Carlucci la quale ha postato un video su Instagram sul canale social ufficiale dello show Rai, raccontando che il divo ha riportato un brutto infortunio al braccio e che subito è stato portato a Villa Stuart per degli esami e degli accertamenti.

Per ora la sua presenza vacilla, non si scarta l’ipotesi del ritiro. Tutto, però, resta da definire: cruciali saranno gli esiti che usciranno dagli esami clinici effettuati dai dottori. La Carlucci non si è sbilanciata sulla questione, aggiungendo naturalmente di sperare che Gabriel possa riprendere il proprio cammino in quei di Ballando con le Stelle. Tutto però dipenderà dall’entità dell’infortunio.

Dunque, sabato 29 ottobre, nella peggiore delle ipotesi, sia Garko (che danza in coppia con Giada Lini) sia Iva Zanicchi (che balla con Samuel Peron) potrebbero non esserci. Quasi certo però che l’ex conduttrice di ‘Ok, il prezzo è giusto’ rientrerà in gara – sempre ammesso e non concesso che salti la prossima puntata – mentre non si è per niente sicuri che il divo de ‘L’Onore e il Rispetto’ possa proseguire la sua esperienza. Come si diceva, piove sul bagnato per Milly Carlucci.