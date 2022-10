Tegola su Ballando con le Stelle. Gabriel Garko, uno dei pezzi da novanta del cast della diciassettesima edizione del talent show del sabato sera di Rai Uno, nel corso del pomeriggio di giovedì 27 ottobre è rimasto vittima di un brutto infortunio al braccio. A comunicarlo è stata Milly Carlucci attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma del servizio pubblico. La conduttrice ha spiegato che l’incidente capitato all’attore torinese durante le prove non è affatto un infortunio da nulla. Per ora non è stato reso noto se il divo de ‘L’Onore e il Rispetto’ riuscirà a rientrare in gioco oppure no. Si attendono gli esami e il responso dei medici. C’è la non remota possibilità che Garko possa abbandonare la trasmissione anzitempo e non farvi più ritorno.

Così Milly Carlucci nel comunicare la notizia relativa all’infortunio dell’interprete piemontese:

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Gabriel Garko durante le prove purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che è apparsa subito piuttosto seria. Attualmente è a Villa Stuart. Siamo tutti al suo fianco per dargli supporto. Adesso lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande. Noi vogliamo rivedere Gabriel in pista sabato e lo aspettiamo, ma attendiamo sviluppi. Gabriel, un bacione e un grande in bocca al lupo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Come emerge chiaramente dalle parole della conduttrice, la situazione al momento non è completamente definita. Quel che è certo è che Garko si è fatto male in maniera alquanto seria. Insomma, pare proprio che non si tratti di una botta guaribile in breve tempo. Nelle prossime ore gli specialisti di Villa Stuart saranno in grado di dettagliare meglio le condizioni di salute del divo.

Laddove l’entità dell’infortunio dovesse non permettere a Gabriel di proseguire il suo percorso televisivo, per Ballando con le Stelle sarebbe una tegola pesante da incassare. Ovviamente, prima di qualsivoglia forma di intrattenimento, viene la salute. Dunque il divo ritornerà in pista solo e soltanto se non rischierà alcunché dal punto di vista fisico.

Nel frattempo molti fan che seguono il talent di Rai Uno hanno augurato sui social a Garko di riprendersi rapidamente, sperando che non sia costretto al ritiro. Tanti coloro che tifano per lui e che lo vedono come uno dei papabili vincitori dell’edizione in corso. In effetti l’interprete, fino ad ora, ha dimostrato di saperci fare. Inevitabile che finisse tra i candidati principali per il trionfo finale. Ora l’infortunio che potrebbe precludergli qualsivoglia traguardo.