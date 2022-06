Iva Zanicchi a Ballando con le stelle: la reazione di Pier Silvio Berlusconi

In una recente intervista concessa a Super Guida Tv, Iva Zanicchi si è raccontata a cuore aperto parlando dei suoi progetti passati, presenti e futuri, non soltanto da un punto di vista musicale ma anche e soprattutto da quello televisivo.

L’Aquila di Ligonchio, che di recente abbiamo visto in veste di opinionista all‘Isola dei Famosi, sta infatti per imbarcarsi in un nuovo importante viaggio. Dopo aver passato diverso tempo in Mediaset, infatti, la Zanicchi ha deciso di passare “dalla parte del nemico” entrando a far parte del cast di Ballando con le stelle. Ad oggi, la cantante di Voglio amarti è infatti una delle pochissime concorrenti già confermate alla prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

Ma come l’avrà presa il CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, questa scelta della Zanicchi? Chi si aspettava ripicche, scontri o frecciatine rimarrà deluso. Il marito di Silvia Toffanin ha accettato di buon grado che la Zanicchi passasse alla concorrenza e le ha augurato il meglio per questa nuova esperienza. Iva Zanicchi ha raccontato così la sua recente chiacchiera con Berlusconi:

“Devo dire la verità è stato stupendo. È una persona a cui sono molto legata, lo conosco da quando era bambino. Mi ha detto vai Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada. Mediaset rimarrà sempre casa tua, torna quando vuoi. Sono state parole bellissime, è stato bello sentirsi dire questo da lui”.

Nell’intervista, tra l’altro, Iva Zanicchi ha anche scherzato riguardo al fatto che la sua partecipazione a Ballando è confermata ma al 99%. Quell’1 per cento di dubbio è legato al rischio “che possa finire in ospedale”.

Ballando con le stelle 2022: le anticipazioni della nuova edizione

Per il momento (ma d’altra parte è normale, è troppo presto) scarseggiano le informazioni sulla nuova edizione dello show di Milly Carlucci, già da tempo confermata dai vertici Rai. Ad oggi fra i nomi di cui si è parlato è spuntato quello di Paola Barale, anticipato dalla rivista Vero Tv. C’è però un altro importante personaggio di cui si sta parlando per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando, seppur in veste di special guest. Si è vociferato tanto di Barbara d’Urso, il cui nuovo contratto in Mediaset (secondo quanto riporta Bubino Blog) non sarebbe in esclusiva. Questo permetterebbe a Carmelita di fare un salto dalla collega in Rai, visto che è un sogno che cova nel cassetto da ormai diverso tempo.

Per il resto, dovrebbero tornare ancora una volta a sedersi al tavolo dei giudici gli immancabili Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.