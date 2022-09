Antonella Elia, ospite a ItaliaSì! (Rai Uno), ha concesso una lunga chiacchierata a Marco Liorni, assicurando che le nozze con Pietro Delle Piane, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, ci saranno. E non sarebbero nemmeno così lontane: la showgirl torinese ha dichiarato che il matrimonio si celebrerà nel 2023. Il dubbio che realmente l’attore e la soubrette si sposeranno, però, resta. Dalla serie: finché non vedo, non credo. Motivo? Non è la prima volta che la Elia, tra interviste tv e interventi sui magazine, annuncia l’arrivo dei fiori d’arancio. Peccato che fino ad ora, agli annunci non è seguito alcunché di concreto. Che questa sia la volta buona? Chissà… Opportuno sottolineare che, a differenza dei precedenti proclami, l’ex valletta di Mike Bongiorno, stavolta, ha almeno fissato una data generica, appunto il 2023.

“Pietro è l’uomo della mia vita, bello e tenebroso. Lui mi vuole sposare, ma io ho sempre vissuto come un lupo solitario, sono un outsider”, ha spiegato la Elia, che ha aggiunto che lei si è sempre considerata una “zitella“ e che il compagno ha una famiglia di origine “meravigliosa e unita”. A questo punto Liorni ha fatto da consigliere, suggerendo alla showgirl di buttarsi senza farsi attanagliare da troppe paturnie: “Se lo ami e ti vuole sposare, lasciati andare”, l’imbeccata affettuosa del presentatore. “Mi ha fatto due proposte, le ho accettate tutte e due”, ha raccontato la Elia.

“Già in passato ho detto sì alle proposte di matrimonio e per questo Pietro s’è arrabbiato. Ma ero piccola, dicevo sì per non far rimanere male l’altro, poi non mi sono sposata”, ha narrato la soubrette, lasciando di sasso Liorni che ha poi virato nuovamente sulla promessa d’amore di Delle Piane. “Nel 2023 ci sposeremo”, ha assicurato la Elia. “Bisogna iniziare i preparativi”, il consiglio del presentatore a cui ha fatto seguito un’altra replica piuttosto spiazzante della showgirl. “Mi sposo così, alla veloce”, ha chiosato, lasciando basito Liorni, evidentemente un po’ disorientato dai piani nuziali dell’ospite.

Insomma, se il matrimonio ci sarà, non sarà sontuoso e con centinaia di invitati. Sarà, “così, veloce”, un po’ naif, in pieno stile Antonella Elia.

Antonella Elia, da co-conduttrice a personaggio reality

Antonella Elia è nata a Torino il 1º novembre 1963. La sua ascesa televisiva è iniziata negli anni novanta, quando ha co-condotto programmi di grande successo come La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Rai, Pressing e La ruota della fortuna. Nel nuovo millennio ha partecipato a diversi reality show quali L’isola dei famosi (ha trionfato nell’edizione del 2012), Pechino Express, Grande Fratello VIP e Temptation Island (assieme al compagno Pietro Delle Piane).