Italia’s Got Talent: dove andrà in onda dopo la rottura con Sky

Dopo Mediaset prima e Sky dopo, adesso dove andrà in onda Italia’s Got Talent? Il programma sembra non trovare pace, ma allo stesso tempo non ha intenzione di andare in pensione. Passare da un’emittente all’altra non è un problema, adesso ci penserà qualcun altro a scommettere su Italia’s Got Talent. E chissà, magari con i volti giusti in giuria e un rinnovamento, per quanto è possibile, potrebbe solo giovare allo show. Solo qualche giorno fa si è diffusa la voce dell’addio di Italia’s Got Talent a Sky: non andrà più in onda sui canali della pay tv, né in chiaro su TV8.

In chiaro probabilmente non sarà più possibile vederlo, visto che la piattaforma che ne avrebbe acquistato i diritti non possiede canali televisivi. A rendere noti gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Italia’s Got Talent è stato Tv Blog. Dopo essere nato, in Italia, su Canale 5 con Maria De Filippi – che poi lo ha abilmente sostituito con il simile Tu sì que vales -, lo show è passato nelle mani di Sky che lo ha portato via a Mediaset. Ora Sky pare fermamente intenzionato a non rinnovare la produzione dello show, che quindi si dovrebbe fermare.

Non si fermerà del tutto, però. Si era parlato di sospensione e di pausa, non di cancellazione definitiva. Eppure tanto sarebbe bastato per far migrare ancora una volta Italia’s Got Talent: dovrebbe andare in onda su Disney Plus. Il talent show dunque dovrebbe tornare sui teleschermi degli italiani, o almeno su quelli degli abbonati alla piattaforma Disney. Non è da escludere che il programma sarà disponibile già dalla prossima stagione, resta da sciogliere un dubbio: ci saranno nuove produzioni oppure saranno disponibili le vecchie stagioni?

Non mancheranno ulteriori notizie e aggiornamenti. Una cosa è certa: Italia’s Got Talent è duro a morire. Sebbene gli ascolti su Sky non abbiano più entusiasmato i vertici, al punto da optare per una pausa della produzione, è chiaro che trovare subito nuovi acquirenti fa pensare che il prodotto sia ancora ben forte sul mercato. Chi avrà ragione alla fine, Sky che lo ha messo in panchina oppure Disney Plus che ha scelto di scommettere ancora su Italia’s Got Talent?