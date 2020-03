Italia’s got talent 2020: vincono Andrea Fratellini e Zio Tore

Italia’s got talent 2020: trionfano Andrea Fratellini e Zio Tore, serata surreale senza pubblico

Si è conclusa l’edizione 2020 di Italia’s got talent, che ha visto trionfare il ventriloquo Andrea Fratellini e il suo pupazzo Zio Tore L’ultima puntata, in onda in diretta da Roma, si è svolta in un clima surreale, senza il calore del pubblico. Tutte le trasmissioni tv, per l’emergenza coronavirus, in questo periodo non possono infatti ospitare le persone negli studi. Ad aver orchestrato la serata è stato Enrico Papi, sostituto di Lodovica Comello che ha dovuto dare forfait poiché tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta. Il programma, a poche ore dall’inizio, ha perso anche un altro suo volto noto: Joe Bastianich è rimasto negli Usa per via del blocco dei voli per l’Italia, sempre a causa del coronavirus. Il giudice è stato rimpiazzato da Enrico Brignano.

Luca Argentero ospite nella finale del talent. Dopo la performance: “Così sembrava davvero un provino”

A portare a casa la vittoria finale è stato Andrea Fratellini (e Zio Tore) Il pubblico da casa lo ha incoronato grazie al televoto, facendogli vincere i 100mila euro in palio per la prima posizione. Lo show, giunto alla decima edizione, ha visto anche l’ospitata di Luca Argentero, che si è esibito con un monologo sul senso della vittoria e della sconfitta. “Così sembrava davvero un provino”, ha detto in modo scherzoso l’attore al termine della performance, riferendosi al fatto che lo studio fosse deserto e dunque privo della vicinanza del pubblico, fondamentale per chi recita.

I tre finalisti della decima edizione di Italia’s got talent

I tre finalisti scelti dal pubblico da casa sono stati: Francesco Carrer, che ha solo 13 anni ed è già un grandissimo talento del canto; Claudia Lawrence, ballerina di 95 anni; e il ventriloquo Andrea Fratellini e Zio Tore. Alla fine questa la classifica finale:

1 Andrea Fratellini e Zio Tore

2 Francesco Carrer

3 Claudia Lawrence